Путин пообещал посмотреть матч Россия - Испания

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин заявил, что матч футбольных сборных России и Испании, намеченный на 1 июля, посмотрит точно.

"Я точно буду смотреть, буду болеть, но приду на стадион или нет - пока еще не знаю", - сказал Путин после церемонии вручения государственных наград в Кремле , отвечая на вопрос журналистов, придет ли он на матч Россия-Испания.

Ранее сообщалось, что российский лидер присутствовал на матче открытия, в котором Россия разгромила Саудовскую Аравию, но не смог посмотреть матч Россия-Египет и поприсутствовать на стадионе во время игры сборных России и Уругвая.