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Путин пообещал посмотреть матч Россия - Испания

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин заявил, что матч футбольных сборных России и Испании, намеченный на 1 июля, посмотрит точно.

"Я точно буду смотреть, буду болеть, но приду на стадион или нет - пока еще не знаю", - сказал Путин после церемонии вручения государственных наград в Кремле , отвечая на вопрос журналистов, придет ли он на матч Россия-Испания.

Ранее сообщалось, что российский лидер присутствовал на матче открытия, в котором Россия разгромила Саудовскую Аравию, но не смог посмотреть матч Россия-Египет и поприсутствовать на стадионе во время игры сборных России и Уругвая.

Теги: Владимир Путин, ЧМ-2018

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Групповой этап
Группа A
Команда И В Н П О
УругвайУругвай33009
РоссияРоссия32016
Саудовская АравияСаудовская Аравия31023
ЕгипетЕгипет30030
 
Группа B
Команда И В Н П О
ИспанияИспания31205
ПортугалияПортугалия31205
И.Р. ИранИ.Р. Иран31114
МароккоМарокко30121
 
Группа C
Команда И В Н П О
ФранцияФранция32107
ДанияДания31205
ПеруПеру31023
АвстралияАвстралия30121
 
Группа D
Команда И В Н П О
ХорватияХорватия33009
АргентинаАргентина31114
НигерияНигерия31023
ИсландияИсландия30121
 
Группа E
Команда И В Н П О
БразилияБразилия21104
ШвейцарияШвейцария21104
СербияСербия21013
Коста-РикаКоста-Рика20020
 
Группа F
Команда И В Н П О
МексикаМексика22006
ГерманияГермания21013
ШвецияШвеция21013
Республика КореяРеспублика Корея20020
 
Группа G
Команда И В Н П О
АнглияАнглия22006
БельгияБельгия22006
ТунисТунис20020
ПанамаПанама20020
 
Группа H
Команда И В Н П О
ЯпонияЯпония21104
СенегалСенегал21104
КолумбияКолумбия21013
ПольшаПольша20020
 
Плей-офф
1/8 финала
УругвайУругвайПортугалияПортугалия
ФранцияФранцияАргентинаАргентина
ИспанияИспанияРоссияРоссия
ХорватияХорватияДанияДания
8F5E1F2
8F6G1H2
8F7F1E2
8F8H1G2
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QF18F18F2
QF28F58F6
QF38F38F4
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