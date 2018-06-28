Англия - Бельгия. Онлайн

Матч проходит в Калининграде
Юри Тилеманс сорвал атаку англичан. Так он стал обладателем желтой карточки.
Теперь уже и Варди навешивал в штрафную: бельгийский вратарь Тибо Куртуа поучаствовал в движухе в штрафной и поймал мяч
Кстати, это была атака в типично английском стиле, особенно свойственном родоначальникам футбола в 90-х: сольный проход по флангу и навес в штрафную. Почему-то они меня цепляли. И кстати, моими любимыми игроками были именно фланговые футболисты: англичанин Стив Макманаман ("Ливерпуль") и.. россиянин Валерий Карпин.
Кстати, несколько лет назад мне довелось брать интервью у бывшего капитана "Челси" Денниса Уайза. В ходе беседы я зачем-то (Действительно, зачем? Зачем ему об этом знать?) сказал собеседнику, что мой любимый игрок - Стив Макманаман. Который, кстати, играл в те же годы и на той же позиции левого полузащитника. Деннис в шутку обиделся: "Как??? Почему не я??"
Варди наносил удар головой по воротам сборной Бельгии после подачи с правого фланга. Удар толком не получился.
Нам пишут (вы, кстати, тоже можете пойти проторенным Павлом путем):
бельгия конечно победит— Павел (@pavel7766) June 28, 2018
Жарко у ворот сборной Англии! В сутолоке вратарь упустил мяч, который катился в ворота. Но один из защитников-англичан проявил расторопность и, возможно, хладнокровие и выбил мяч в поле.
Главный судья этого матча - Дамир Скомина из Словении. Его команда на ЧМ-2018 не пробилась. Меня же зовут Владимир Нардин. На ЧМ-2018 я пробился, в частности, в качестве ведущего текстовых трансляций матчей
Удар по воротам сборной Англии из-за пределов штрафной чуть не привел к голу! Родственники английского вратаря Джордана Пикфорда наверняка сейчас названивают друг другу: "Джордан-то каков, а? Как он вытащил мяч из-под перекладины!!!"
В это же время в Саранске играют Панама и Тунис. Они уже лишились шансов догнать Англию и Бельгию, понабравших по 6 очков.
Матч начался!
Команды выходят на поле!
Команды прибыли на стадион. В этой тусовке можно обнаружить Кейна
🏟️👋— Чемпионат мира FIFA 2018🏆🇷🇺 (@fifaworldcup_ru) June 28, 2018
"Калининград Арена" встречает #ENG и #BEL#ENGBEL #ЧМ2018 pic.twitter.com/X04cOC9CAy
Стартовые составы команд. От скуки, конечно, можете поискать здесь фамилию англичанина Кейна...
#ENG vs #BEL— Чемпионат мира FIFA 2018🏆🇷🇺 (@fifaworldcup_ru) June 28, 2018
Стартовые составы команд!
Обращаем внимание, что тренеры Саутгейт и Мартинес дали отдохнуть нескольким игрокам, включая главных бомбардиров - Кейна и Лукаку#ENGBEL #ЧМ2018 pic.twitter.com/CpDu4unjDj
Команды уже вышли в плей-офф, но теперь поборются за первое место в группе
Начало игры - 21:00 по московскому времени
Если ознакомиться с перипетиями противостояния через интернет можно на сайте "Интерфакса", то вживую - на стадионе в Калининграде. При наличии билета и Паспорта болельщика, конечно.
"Интерфакс" предлагает вашему вниманию текстовую трансляцию матча третьего тура группового этапа чемпионата мира-2018 между сборными Англии и Бельгии!
Здравствуйте, уважаемые любители футбола!