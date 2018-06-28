Англия - Бельгия. Онлайн

13'

Кстати, это была атака в типично английском стиле, особенно свойственном родоначальникам футбола в 90-х: сольный проход по флангу и навес в штрафную. Почему-то они меня цепляли. И кстати, моими любимыми игроками были именно фланговые футболисты: англичанин Стив Макманаман ("Ливерпуль") и.. россиянин Валерий Карпин.

Кстати, несколько лет назад мне довелось брать интервью у бывшего капитана "Челси" Денниса Уайза. В ходе беседы я зачем-то (Действительно, зачем? Зачем ему об этом знать?) сказал собеседнику, что мой любимый игрок - Стив Макманаман. Который, кстати, играл в те же годы и на той же позиции левого полузащитника. Деннис в шутку обиделся: "Как??? Почему не я??"