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Марадона предложил вознаграждение за информацию о блогере, сообщившем о его смерти

По словам адвоката легендарного футболиста, информатор получит почти $11 тысяч

Марадона предложил вознаграждение за информацию о блогере, сообщившем о его смерти
Диего Марадона на трибунах петербургского стадиона
Фото: epa/vostock-photo

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Легендарный аргентинский футболист Диего Марадона пообещал выплатить вознаграждение за информацию о блогере, который распространил сведения о его смерти, сообщают Sportingnews.

Как заявил адвокат Марадоны, речь идет о сумме в размере 300 тыс. песо ($10800).

После вторничного матча третьего тура группового этапа ЧМ-2018 в Петербурге между сборными Аргентины и Нигерии появилась информация о госпитализации Марадоны в одну из клиник. Сообщалось, что ему стало плохо после финального свистка игры: самостоятельно покинуть ВИП-ложу арены он не смог, пришлось обратиться к услугам врачей.

Однако в сети появились сведения и о более тяжелых последствиях: якобы врачам не удалось спасти Марадону и он умер.

Между тем, уже на следующий день после полной драматизма игры (Аргентина вырвала победу незадолго до финального свистка и смогла выйти в плей-офф) Марадона написал в Фейсбуке, что с ним все в порядке и до госпитализации дело не дошло. А в Городской станции скорой помощи Петербурга "Интерфаксу" сообщили, что "никакую помощь ему (врачи - ИФ) не оказывали.

"Приложили руку к пульсу, померили пульс, после чего он сказал, что ему ничего не нужно", - сказал собеседник.

Теги: футбол, ЧМ-2018, Диего Марадона

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