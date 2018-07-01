Мутко прокомментировал победу сборной России над Испанией

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Вице-премьер РФ Виталий Мутко заявил, что доволен победой российской сборной в 1/8 финала ЧМ.

"Доволен. Главное - результат", - сказал он "Интерфаксу" в воскресенье.

В свою очередь министр спорта РФ Павел Колобков считает, что впереди у российской сборной не менее тяжелая игра в 1/4 финала ЧМ.

"Будет такая же сложная игра", - сказал Колобков "Интерфаксу" в воскресенье.

Отвечая на вопрос, верил ли он в победу сборной, министр сказал, что "бессмысленно выходить на поле, если не веришь в победу".

Председатель оргкомитета Россия-2018 Аркадий Дворкович заявил, что верил в победу российской сборной в 1/8 ЧМ и призвал болельщиков не терять веру и в 1/4 финала.

"Нет голоса. Верил, конечно, но то, что выдержали - очень здорово", - сказал Дворкович "Интерфаксу" в воскресенье.

Отвечая на вопрос от ожиданиях от 1/4 финала ЧМ, он сказал: "Надо верить".

Между тем председатель комитета Госдумы по физкультуре, спорту, туризму и делам молодёжи Михаил Дегтярёв не удивился победе российской сборной в 1/8 финала ЧМ.

"Все как и прогнозировали. Ребята поймали игру. Главное - 12-й игрок (болельщики) и физическая подготовка", - сказал Дегтярев "Интерфаксу" в воскресенье.

В воскресенье футболисты сборной России в матче 1/8 финала чемпионата мира добились победы над национальной командой Испании, которая считалась фаворитом.

"Все как и прогнозировали. Ребята поймали игру. Главное - 12-й игрок (болельщики) и физическая подготовка", - сказал Дегтярев "Интерфаксу" в воскресенье.

В воскресенье футболисты сборной России в матче 1/8 финала чемпионата мира добились победы над национальной командой Испании, которая считалась фаворитом.