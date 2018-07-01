Медведев лично поздравил российскую сборную после игры

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Премьер-министр России Дмитрий Медведев, который присутствовал на матче одной восьмой финала Чемпионата мира по футболу Россия - Испания, после игры зашел в раздевалку российской сборной, чтобы поздравить команду и ее тренера с победой, сообщила пресс-секретарь председателя правительства Наталья Тимакова.

"На самом деле, мы за сердце держались. Поздравляю. Колоссальная победа", - сказал Медведев с порога раздевалки и был встречен бурными аплодисментами футболистов.

Как сказал Медведев, король Испании, который также присутствовал на матче, "все выдержал стоически". "Он просил передать вам наилучшие пожелания, а сам пошел в раздевалку к своим (испанским футболистам - ИФ)", - сказал премьер.

Медведев пожал руки всем членам команды и пошутил: "Теперь всем правительством едем в Сочи (где 7 июля должна состояться следующая игра российской сборной - ИФ)".

Премьер сфотографировался с футболистами, а затем обменялся шутками с Виталием Мутко (курировавшим в качестве вице-премьера спортивную тематику в прежнем составе правительства), в очередной раз подшутив над его знанием английского языка.

Медведев наблюдал за матчем на трибуне для почетных гостей вместе с королем Испании Филиппом VI и президентом ФИФА Джанни Инфантино. После игры на своей странице в инстаграм премьер-министр разместил фотографию, сделанную во время игры, и поздравление с победой РФ.

По словам Тимаковой, глава кабинета министров также до начала матча пообщался с эмиром Катара Тамимом бен Хамадом бен Халифой Аль Тани, а с королем Испании Филиппом VI - в перерыве.