Макрон приедет на полуфинальный матч ЧМ-2018 с участием сборной Франции

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Президент Франции Эмманюэль Макрон 10 июля прибудет в Санкт-Петербург, чтобы поддержать национальную сборную по футболу в матче полуфинала чемпионата мира, сообщает администрация французского лидера.

Елисейский дворец сообщил о визите Макрона после того, как французская сборная в пятницу победила сборную Уругвая в четверть-финальном матче ЧМ-2018 в России со счетом 2:0.

Соперником сборной Франции в следующей игре станет победитель матча Бельгия - Бразилия, который определится вечером в пятницу.

Ранее руководство Великобритании и еще нескольких западных стран объявило о бойкоте футбольного турнира в России на дипломатическом уровне в связи с обвинениями в адрес Москвы в причастности к отравлению экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери. Однако по ходу турнира некоторые страны передумали. Так, 29 июня Швеция решила отказаться от бойкота после того, как сборная этой страны вышла из группового этапа турнира в плей-офф.