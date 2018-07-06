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Макрон приедет на полуфинальный матч ЧМ-2018 с участием сборной Франции

Президент Франции посетит матч в Санкт-Петербурге

Макрон приедет на полуфинальный матч ЧМ-2018 с участием сборной Франции
Президент Франции Эмманюэль Макрон
Фото: Zuma/ТАСС

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Президент Франции Эмманюэль Макрон 10 июля прибудет в Санкт-Петербург, чтобы поддержать национальную сборную по футболу в матче полуфинала чемпионата мира, сообщает администрация французского лидера.

Елисейский дворец сообщил о визите Макрона после того, как французская сборная в пятницу победила сборную Уругвая в четверть-финальном матче ЧМ-2018 в России со счетом 2:0.

Соперником сборной Франции в следующей игре станет победитель матча Бельгия - Бразилия, который определится вечером в пятницу.

Ранее руководство Великобритании и еще нескольких западных стран объявило о бойкоте футбольного турнира в России на дипломатическом уровне в связи с обвинениями в адрес Москвы в причастности к отравлению экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери. Однако по ходу турнира некоторые страны передумали. Так, 29 июня Швеция решила отказаться от бойкота после того, как сборная этой страны вышла из группового этапа турнира в плей-офф.

Теги: ЧМ-2018, Эмманюэль Макрон

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Плей-офф
1/8 финала
УругвайУругвай2:1ПортугалияПортугалия
ФранцияФранция4:3АргентинаАргентина
БразилияБразилия2:0МексикаМексика
БельгияБельгия3:2ЯпонияЯпония
ИспанияИспания1:1
(3:4)		РоссияРоссия
ХорватияХорватия1:1
(3:2)		ДанияДания
ШвецияШвеция1:0ШвейцарияШвейцария
КолумбияКолумбия1:1
(3:4)		АнглияАнглия
Четвертьфинал
УругвайУругвай0:2ФранцияФранция
БразилияБразилия0:1БельгияБельгия
РоссияРоссияХорватияХорватия
ШвецияШвецияАнглияАнглия
Полуфинал
ФранцияФранцияQF2
SF2QF3QF4
Матч за 3 место
3RDLSF1LSF2
Финал
FINWSF1WSF2
Групповой этап
Группа A
Команда И В Н П О
УругвайУругвай33009
РоссияРоссия32016
Саудовская АравияСаудовская Аравия31023
ЕгипетЕгипет30030
 
Группа B
Команда И В Н П О
ИспанияИспания31205
ПортугалияПортугалия31205
И.Р. ИранИ.Р. Иран31114
МароккоМарокко30121
 
Группа C
Команда И В Н П О
ФранцияФранция32107
ДанияДания31205
ПеруПеру31023
АвстралияАвстралия30121
 
Группа D
Команда И В Н П О
ХорватияХорватия33009
АргентинаАргентина31114
НигерияНигерия31023
ИсландияИсландия30121
 
Группа E
Команда И В Н П О
БразилияБразилия32107
ШвейцарияШвейцария31205
СербияСербия31023
Коста-РикаКоста-Рика30121
 
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Команда И В Н П О
ШвецияШвеция32016
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