Сборная России 8 июля встретится с болельщиками на Воробьевых горах

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Игроки российской сборной по футболу, завершившие выступление на ЧМ-2018, намерены в воскресенье днем лично поблагодарить своих болельщиков за поддержку, встреча пройдет в фан-зоне на Воробьевых горах.

"Сборная России завершила выступление на Чемпионате мира на стадии 1/4 финала. Команде важно поблагодарить своих болельщиков за поддержку - без неё достигнуть таких результатов было бы невозможно", - сообщили "Интерфаксу" в национальной сборной России.

Отмечается, что встреча начнется в 16:00. Вход для болельщиков будет открыт с 14:00.

A post shared by Сборная России по футболу (@teamrussia) on Jul 7, 2018 at 4:02pm PDT

Сборная России накануне уступила сборной Хорватии в 1/4 финала чемпионата мира. В серии послематчевых пенальти удача была на стороне хорватов.