Президент ФИФА назвал ЧМ в России лучшим в истории

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Чемпионат мира 2018 года стал лучшим в истории турнира, заявил президент Международной федерации футбола Джанни Инфантино на пресс-конференции в пятницу.

"Пару лет назад я говорил о том, что этот чемпионат будет лучшим в истории, сегодня могу повторить тоже самое, но с еще большей степенью убежденности. За это я хочу поблагодарить всех, кто имел отношение к подготовке, а также игроков, тренеров, судей и тех, кто работал вокруг поля. Спасибо Россия, я благодарю российское правительство, президента Владимира Путина, оргкомитет, РФС и всех причастных", - сказал Инфантино.

Чемпионат мира 2018 года завершится в воскресенье, в финальном матче на московских "Лужниках" встретятся команды Хорватии и Франции.

Главу ФИФА также попросили прокомментировать расширение числа команд-участников чемпионата мира до 48 в 2026 году .

"Чили, Италия, Камерун, США, Турция, те, кто обычно участвуют в чемпионате, не вышли в финальную часть первенства в 2018 году. (...) 48 команд - разумное количество. Посмотрите на Панаму, которая дебютировала на чемпионате мира (...) теперь большое количество детей там пойдут в футбольные школы", - считает Инфантино.