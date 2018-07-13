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Президент ФИФА назвал ЧМ в России лучшим в истории

Есть обновление от 13:00

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Чемпионат мира 2018 года стал лучшим в истории турнира, заявил президент Международной федерации футбола Джанни Инфантино на пресс-конференции в пятницу.

"Пару лет назад я говорил о том, что этот чемпионат будет лучшим в истории, сегодня могу повторить тоже самое, но с еще большей степенью убежденности. За это я хочу поблагодарить всех, кто имел отношение к подготовке, а также игроков, тренеров, судей и тех, кто работал вокруг поля. Спасибо Россия, я благодарю российское правительство, президента Владимира Путина, оргкомитет, РФС и всех причастных", - сказал Инфантино.

Чемпионат мира 2018 года завершится в воскресенье, в финальном матче на московских "Лужниках" встретятся команды Хорватии и Франции.

Главу ФИФА также попросили прокомментировать расширение числа команд-участников чемпионата мира до 48 в 2026 году .

"Чили, Италия, Камерун, США, Турция, те, кто обычно участвуют в чемпионате, не вышли в финальную часть первенства в 2018 году. (...) 48 команд - разумное количество. Посмотрите на Панаму, которая дебютировала на чемпионате мира (...) теперь большое количество детей там пойдут в футбольные школы", - считает Инфантино.

Теги: ФИФА, ЧМ-2018

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Плей-офф
1/8 финала
УругвайУругвай2:1ПортугалияПортугалия
ФранцияФранция4:3АргентинаАргентина
БразилияБразилия2:0МексикаМексика
БельгияБельгия3:2ЯпонияЯпония
ИспанияИспания1:1
(3:4)		РоссияРоссия
ХорватияХорватия1:1
(3:2)		ДанияДания
ШвецияШвеция1:0ШвейцарияШвейцария
КолумбияКолумбия1:1
(3:4)		АнглияАнглия
Четвертьфинал
УругвайУругвай0:2ФранцияФранция
БразилияБразилия1:2БельгияБельгия
РоссияРоссия2:2
(3:4)		ХорватияХорватия
ШвецияШвеция0:2АнглияАнглия
Полуфинал
ФранцияФранция1:0БельгияБельгия
ХорватияХорватия2:1АнглияАнглия
Матч за 3 место
БельгияБельгияАнглияАнглия
Финал
ФранцияФранцияХорватияХорватия
Групповой этап
Группа A
Команда И В Н П О
УругвайУругвай33009
РоссияРоссия32016
Саудовская АравияСаудовская Аравия31023
ЕгипетЕгипет30030
 
Группа B
Команда И В Н П О
ИспанияИспания31205
ПортугалияПортугалия31205
И.Р. ИранИ.Р. Иран31114
МароккоМарокко30121
 
Группа C
Команда И В Н П О
ФранцияФранция32107
ДанияДания31205
ПеруПеру31023
АвстралияАвстралия30121
 
Группа D
Команда И В Н П О
ХорватияХорватия33009
АргентинаАргентина31114
НигерияНигерия31023
ИсландияИсландия30121
 
Группа E
Команда И В Н П О
БразилияБразилия32107
ШвейцарияШвейцария31205
СербияСербия31023
Коста-РикаКоста-Рика30121
 
Группа F
Команда И В Н П О
ШвецияШвеция32016
МексикаМексика32016
Республика КореяРеспублика Корея31023
ГерманияГермания31023
 
Группа G
Команда И В Н П О
БельгияБельгия33009
АнглияАнглия32016
ТунисТунис31023
ПанамаПанама30030
 
Группа H
Команда И В Н П О
КолумбияКолумбия32016
ЯпонияЯпония31114
СенегалСенегал31114
ПольшаПольша31023
 
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