В Париже в честь победы на ЧМ на время переименовали несколько станций метро

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Транспортное управление Парижа приняло решение на время переименовать шесть станций метро в городе в связи с победой сборной Франции на чемпионате мира по футболу 2018 года, сообщает в понедельник местное издание The Local.

Так, станцию "Шанз-Элизе Клемансо" переименовали в "Дешам-Элизе Клемансо" в честь тренера французской сборной Дидье Дешама. Станция "Нотр-Дам-Де-Шам" также получила название в честь тренера сборной - "Нотр-Дидье-Дешам" (в переводе - "наш Дидье Дешам").

Отметили парижские транспортные власти и вратаря сборной - Уго Льориса, его имя появилось на станции "Виктор Гюго", которая стала называться "Виктор Гюго Льорис". Фамилия писателя Виктора Гюго по-французски пишется так же, как и имя вратаря.

Станция Шарль де Голль - Этуаль, (Etoile - звезда) была переименована в "Он а 2 Элуаль" (On a 2 Etoiles), то есть "у нас есть две звезды". Так как Франция дважды выиграла Чемпионат мира, ее игроки теперь во время матчей будут носить футболки с изображением двух звезд.

Как отмечает издание, пассажирам метро понравились нововведения, и они предлагают переименовать и другие станции. Неизвестно, на какой период сохранятся новые таблички с названиями станций, пишет The Local.

Также к празднованию победы сборной Франции присоединился Луврский музей. В твиттере музей опубликовал изображение Мона Лизы в футболке национальной сборной Франции с двумя звездами.

В финале чемпионата мира 2018 года сборная Франции обыграла Хорватию со счетом 4:2. Матч состоялся на стадионе "Лужники" в Москве.