Что произошло за день: четверг, 19 декабря

Стрельба в центре Москвы, большая пресс-конференция Путина и учения по "изоляции" Рунета

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Стрельба произошла на Лубянке в центре Москвы. По данным ФСБ, погиб один сотрудник службы. В Минздраве сообщали о двоих сотрудниках ФСБ, получивших тяжелые ранения. Нападавший нейтрализован. Сообщения о том, что злоумышленников было трое и кому-то удалось проникнуть в здание ФСБ, не подтвердились. Движение на близлежащих улицах и выход со станции метро "Лубянка" были ограничены.

- Владимир Путин провел традиционную большую пресс-конференцию. За 4 часа 18 минут он ответил на 71 вопрос. Журналистов волновали темы конфликта на Украине, возможных новых изменений в пенсионной системе, медленно продвигающееся расследование дела Голунова, новые санкции против российских спортсменов и многое другое. Президент ответил, что он думает о наградах для Кадыровых, об объявлении 31 декабря выходным, об импичменте президенту США и о перезахоронении Ленина.

- Путин высказался за отмену оговорки "подряд" в отношении числа сроков президентских полномочий. В числе поднятых на пресс-конференции тем оказался вопрос изменений Конституции, и президент заявил, что это "можно было бы сделать". Позднее в интервью ВГТРК он уточнил, что нельзя совершать опрометчивых шагов в вопросах изменения Конституции, в том числе по исключению оговорки "подряд" в части президентских сроков. Также Путин рассказал, что в курсе дискуссий о расширении полномочий парламента за счет правительства, но все это, если и делать, то очень аккуратно и после дискуссии в обществе.

- Обыски в структуре "Сафмара" прошли по делу о незаконном вывозе нефти, выяснил "Коммерсантъ". Как сообщило издание со ссылкой на источники, "ФортеИнвест" (входит в группу "Сафмар" Михаила Гуцериева") по подложным документам вывез на Украину предназначавшихся Турции нефтепродуктов на 2 млрд рублей.

- ОСК опровергла ущерб от пожара на "Адмирале Кузнецове", равный его стоимости. "Коммерсантъ" сообщал, что ущерб может достигать 95 млрд рублей. В корпорации подчеркивают, что критических повреждений крейсер не получил.

- Дело о крушении Ту-154 под Сочи закрыто из-за отсутствия состава преступления. Самолет Минобороны с артистами Ансамбля им. Александрова на борту разбился в декабре 2016 года. Постановление о прекращении дела составляет государственную тайну.

- Первые учения по "изоляции" Рунета пройдут 23 декабря. Минкомсвязи обещает, что обычные пользователи учения не заметят. Такие учения будут проводиться на регулярной основе, они носят "исследовательский характер".