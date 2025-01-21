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Что произошло за день: вторник, 21 января

Разговор Путина и Си Цзиньпина, санкции за продажу вейпов детям, "Анора" в онлайн-кинотеатрах

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Си Цзиньпин провел разговор в видеоформате с Владимиром Путиным. Китайский лидер заявил, что Пекин и Москва будут отстаивать центральную роль ООН на международной арене и свои права в качестве постоянных членов Совбеза. Председатель КНР также проинформировал Путина о содержании разговора с Трампом. Позднее помощник президента РФ сообщил, что Си Цзиньпин приглашен в Москву на 9 мая, Путина ждут в сентябре в Пекине.

- Закон о штрафах до 2 млн рублей за продажу детям вейпов и кальянов принят Думой. Речь идет о вейпах, электронных сигаретах, табаке, кальянах, насвае, снюсе.

- Хакерская атака была совершена на инфраструктуру подрядчика "Ростелекома". Минцифры сообщило, что она не затронула портал госуслуг и не повлекла утечки чувствительных персональных данных абонентов. В самом "Ростелекоме" заявили, что утечка данных могла произойти из инфраструктуры подрядчика.

- Совокупный внешний долг РФ в 2024 году снизился на $27,5 млрд, или на 8,7%, до $290,4 млрд с $317,9 млрд на начало года, следует из данных ЦБ РФ.

- Вашингтон приостанавливает выделение помощи на развитие другим странам. После пересмотра программ помощи каждая из них может быть продолжена, модифицирована или отменена.

- При пожаре в отеле на горнолыжном курорте в турецкой провинции Болу погибли 66 человек. Возгорание началось на этаже, где находится ресторан, его причина еще не установлена.

- Фильм "Анора" уберут из онлайн-кинотеатров в России до оглашения номинантов на "Оскар". Его по-прежнему можно будет посмотреть в кинотеатрах, а также на ресурсах, где можно покупать онлайн просмотр.

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