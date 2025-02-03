Что произошло за день: понедельник, 3 февраля

Взрыв в московском ЖК, дело против вице-губернатора Ростовской области и будущее USAID

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Взрыв произошел в жилом комплексе "Алые паруса" на севере Москвы. В результате один человек погиб, еще четверо были ранены. В их числе Армен Саркисян, который возглавлял Федерацию бокса ДНР и являлся основателем одного из добровольческих батальонов в зоне СВО. Через несколько часов он скончался в больнице. Обстоятельства взрыва в доме на Авиационной улице в Москве расследуются по статьям об убийстве, покушении на убийство и незаконном обороте оружия.

- Министры комитета ОПЕК+ решили не менять текущую политику по добыче. Вице-премьер РФ Александр Новак также сообщил, что участники ОПЕК+ отметили высокий уровень исполнения сделки, практических у всех стран он на 100%-ном уровне.

- Вице-губернатора Ростовской области заподозрили в превышении полномочий. По данным СКР, ущерб от действий Лилии Федотовой составил 1,9 млрд рублей, "израсходованных на обслуживание и оплату процентов по банковским кредитам в период 2020-2023 гг".

- Агентство США по международному развитию (USAID) прекратит свою работу, заявил Илон Маск. Позднее Fox News сообщил, что закрылась штаб-квартира USAID, расположенная в Вашингтоне.

- Трамп заявил об отсрочке на месяц введения 25-процентных пошлин на импорт мексиканских товаров. По его словам, президент Мексики согласилась направить 10 тыс. солдат для охраны границы с США от контрабанды фентанила и нелегальных мигрантов.

- Штрафы за несообщение в военкомат о переезде предложили увеличить. Правительственная комиссия утвердила положительный отзыв на эту инициативу, сообщил источник.

- Музыкальный конкурс "Интервидение" пройдет в 2025 году в Москве и Московской области. Председателем оргкомитета конкурса назначен вице-премьер Дмитрий Чернышенко.