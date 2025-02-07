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Что произошло за день: пятница, 7 февраля

Отставка губернатора, задержания женщин, готовивших теракты, и аномальное давление

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Губернатор Новгородской области Андрей Никитин ушел в отставку. Как следует из президентского указа, чиновник уходит "по собственному желанию в связи с переходом на другую работу",.

- ФСБ задержала четырех женщин, готовивших теракты против высокопоставленных российских военных. Двое из них уже отправлены под арест.

- Российский ВВП в 2024 году вырос на 4,1%, сообщил Михаил Мишустин на встрече с Владимиром Путиным. Президент подчеркнул, что задача на текущий год - "выйти на траекторию сбалансированного роста, добиться снижения инфляции".

- Российские войска взяли под контроль город Дзержинск (Торецк) и населенный пункт Дружба в ДНР.

- Белый дом поручил Управлению общих служб разорвать контракты со СМИ. По мнению администрации США, следует разорвать абсолютно все контракты для всего федерального правительства.

- Министр обороны Сирии назвал условия сохранения российских баз в стране. Мархаф Абу Касра заявил, что российская сторона сможет сохранить базы Хмеймим и в Тартусе, если это будет выгодно для Сирии.

- Генпрокуратура подала в суд иск к Сергею Богданчикову, Марку Гарберу и ряду кипрских компаний. Персональные данные ответчиков в картотеке не указаны. Полный тезка одного из них, Сергей Михайлович Богданчиков, в 1998-2010 годах возглавлял "Роснефть".

- Два фельдшера скорой помощи погибли в ДТП в Белгороде. Ночью водитель BMW проехал перекресток на красный свет и врезался в "ГАЗель Некст" скорой помощи.

- В Москве атмосферное давление достигнет максимума в субботу. По словам руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, давление выше 770 мм ртутного столба сохранится в воскресенье и понедельник. Между тем петербургский аэропорт "Пулково" скорректировал расписание полетов некоторых авиакомпаний из-за аномально высокого давления.

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