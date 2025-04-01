Что произошло за день: вторник, 1 апреля

Москва подняла вопрос о нарушениях Киевом моратория на удары по энергообъектам, финансовая ситуация "Роснано", падение индекса PMI обрабатывающих отраслей РФ

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Россия передала США, ООН и ОБСЕ данные о нарушениях Киевом моратория на удары по энергообъектам. Сергей Лавров сообщил, что вместе с Андреем Белоусовым проинформировал Владимира Путина о несоблюдении Киевом моратория.

- "Роснано" допустило техдефолт по купону облигаций с госгарантией. АО не исполнило в срок обязательство по выплате купонного дохода по выпуску облигаций серии 08, объяснив это необходимостью выработки технического механизма выплаты. Как следует из пояснений к финансовому отчету за 2024 год, "Роснано" рассчитывает, что государство расплатится по долговым обязательствам компании. АО в 2024 году получило в результате выхода из ряда проектов 8,9 млрд рублей.

- Президент РФ подписал закон о противодействии телефонным мошенникам. В числе прочего вводится запрет на отправку смс в момент телефонного соединения, банки должны будут проверить, не происходит ли снятие наличных без согласия клиента через банкоматы, и др.

- Закон об усилении ответственности за возбуждение ненависти прошел I чтение. За действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды, уголовная ответственность будет наступать сразу за однократное совершение такого деяния.

- S&P Global сообщила о падении индекса PMI обрабатывающих отраслей РФ в марте ниже критической отметки. Показатель составил 48,2 пункта, опустившись с февральского значения в 50,2 пункта.

- Fortum исходит из того, что до сих пор владеет российским активом. CEO компании Маркус Раурамо напомнил, что Fortum уже был в процессе продажи российских активов и видел к ним интерес, но не получил разрешение на сделку от правительства РФ.

- Парламент Грузии принял аналог американского закона об иноагентах. Кроме того парламент страны вернул статью "Измена родине", отмененную при Саакашвили.