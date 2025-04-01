Поиск

Что произошло за день: вторник, 1 апреля

Москва подняла вопрос о нарушениях Киевом моратория на удары по энергообъектам, финансовая ситуация "Роснано", падение индекса PMI обрабатывающих отраслей РФ

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Россия передала США, ООН и ОБСЕ данные о нарушениях Киевом моратория на удары по энергообъектам. Сергей Лавров сообщил, что вместе с Андреем Белоусовым проинформировал Владимира Путина о несоблюдении Киевом моратория.

- "Роснано" допустило техдефолт по купону облигаций с госгарантией. АО не исполнило в срок обязательство по выплате купонного дохода по выпуску облигаций серии 08, объяснив это необходимостью выработки технического механизма выплаты. Как следует из пояснений к финансовому отчету за 2024 год, "Роснано" рассчитывает, что государство расплатится по долговым обязательствам компании. АО в 2024 году получило в результате выхода из ряда проектов 8,9 млрд рублей.

- Президент РФ подписал закон о противодействии телефонным мошенникам. В числе прочего вводится запрет на отправку смс в момент телефонного соединения, банки должны будут проверить, не происходит ли снятие наличных без согласия клиента через банкоматы, и др.

- Закон об усилении ответственности за возбуждение ненависти прошел I чтение. За действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды, уголовная ответственность будет наступать сразу за однократное совершение такого деяния.

- S&P Global сообщила о падении индекса PMI обрабатывающих отраслей РФ в марте ниже критической отметки. Показатель составил 48,2 пункта, опустившись с февральского значения в 50,2 пункта.

- Fortum исходит из того, что до сих пор владеет российским активом. CEO компании Маркус Раурамо напомнил, что Fortum уже был в процессе продажи российских активов и видел к ним интерес, но не получил разрешение на сделку от правительства РФ.

- Парламент Грузии принял аналог американского закона об иноагентах. Кроме того парламент страны вернул статью "Измена родине", отмененную при Саакашвили.

Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Путин принял лидера боснийских сербов

Лавров и Белоусов доложили Путину о несоблюдении Киевом моратория на удары по энергообъектам

Лавров сообщил о подготовке новой встречи представителей РФ и США

Лавров сообщил о подготовке новой встречи представителей РФ и США

Россия передала США данные о нарушениях Киевом моратория на удары по энергообъектам

В Думе предложили запретить банкам банкротить граждан из-за долгов по ипотеке

80-летие Победы в Великой Отечественной войне

Путин сообщил, что в Москве ждут Си Цзиньпина на 80-летие Победы

Путин предложил Совбезу обсудить реализацию моратория на удары по энергообъектам

Во Владивостоке 70 многоквартирных домов остались без электричества из-за аварии

В 2024 году число жертв в ДТП с участием СИМ увеличилось более чем на 25%

В 2024 году число жертв в ДТП с участием СИМ увеличилось более чем на 25%

Закон об усилении ответственности за возбуждение ненависти прошел I чтение

Закон об усилении ответственности за возбуждение ненависти прошел I чтение
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6116 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне62 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2235 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние225 материалов
Бюджет РФБюджет РФ37 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе373 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ38 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов192 материалов
ДТП с участием Михаила ЕфремоваДТП с участием Михаила Ефремова139 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall331 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости377 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9589 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });