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Что произошло за день: четверг, 10 апреля

Обмен заключенными между РФ и США, "Бессмертный полк" в этом году и министр спорта о пиве на стадионах

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- США и Россия обменялись в ОАЭ заключенными: в Россию вернется имеющий двойное гражданство РФ и Германии Артур Петров, которому власти США предъявили обвинения в нарушении экспортного контроля. Россия освободила гражданку США, имеющую также паспорт РФ, Ксению Карелину, которая обвинялась в государственной измене.

- Пошлины США на товары из Китая в общей сложности составляют на данный момент 145%, сообщает CNBC со ссылкой на неназванного представителя Белого дома. В администрации президента США пояснили, что накануне Дональд Трамп повысил "ответные" пошлины в отношении Пекина с 84% до 125%, но при этом еще ранее он ввел сбор в 20%.

- РКН рекомендует использующим VPN компаниям отказаться от иностранных протоколов шифрования. В случае технической необходимости их использования предлагается обратиться с заявлением в Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования.

- Экс-владельцу банка "Югра" Алексею Хотину вменили два эпизода мошенничества и создание преступного сообщества. По новому обвинению ему грозит до 20 лет колонии. Ранее он был приговорен к девяти годам заключения за особо крупную растрату.

- В Стамбуле завершен очередной раунд российско-американских консультаций. Тема украинского урегулирования на них не обсуждается. США на встрече выразили обеспокоенность запретом РФ на трудоустройство местного персонала в американском посольстве в Москве.

- "Бессмертный полк" в 2025 году пройдет в смешанном формате, в том числе в традиционном, сообщили организаторы. Будет ли шествие в Москве очным, пока неизвестно.

- Министр спорта РФ Михаил Дегтярев выступил за возвращение пива на стадионы. Он напомнил, что во время ЧМ-2018 продажа была разрешена и на матчах не было инцидентов.

- Минкультуры РФ не выдавало прокатное удостоверение анимационному фильму "Полный армагеддец". Его сюжет, по данным кинопорталов, рассказывает о жизни двух сперматозоидов.

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