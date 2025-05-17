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Что произошло за день: суббота, 17 мая

Готовящийся телефонный разговор Трампа и Путина, выдача паспортов РФ в Южной Осетии и Абхазии, начавшаяся магнитная буря

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Дональд Трамп заявил, что планирует 19 мая провести телефонный разговор с Владимиром Путиным. Он написал в соцсетях, что разговор намечен на 10:00 (17:00 по Москве - ИФ). В Кремле подтвердили, что разговор двух лидеров готовится.

- В Кремле отказались комментировать сообщения СМИ об условиях Украине со стороны России. Дмитрий Песков подчеркнул, что переговоры должны идти за закрытыми дверями. Он также отметил, что для российской стороны остается принципиальным вопрос, кто именно от Киева будет подписывать документы, которые удастся согласовать делегациям.

- Граждане Абхазии и Южной Осетии смогут получить гражданство РФ по облегченной схеме. Как следует из указа российского президента, паспорта могут выдаваться непосредственно на территории этих республик.

- Владимир Путин поручил обеспечить до 2030 г. ввод в эксплуатацию газопровода "Волхов - Мурманск".

- В Финляндии столкнулись два гражданских вертолета. Погибли все пять человек, находившихся в вертолетах. По данным эстонских СМИ, среди погибших были известные бизнесмены из этой страны. Финские службы сообщают, что оба вертолета вылетели из Таллина.

- Магнитная буря началась в субботу из-за крупной корональной дыры на Солнце. Как предупредили российские ученые, "впереди как минимум двое суток жизни в новых условиях".

- "Оренбург" вылетел из РПЛ, проиграв в субботу "Краснодару" (1:2) в 29-м туре чемпионата России.

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Песков подтвердил, что разговор Путина и Трампа готовится

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