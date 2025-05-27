Что произошло за день: вторник, 27 мая

ВС РФ о смягчении санкций за оборот наркотиков, проблемы авиакомпании из-за воздушного пространства РФ и актеры для сериалы о Гарри Поттере

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- ВС РФ предложил снизить сроки наказания за оборот наркотиков без цели сбыта. Предлагается за незаконный оборот в крупном размере установить срок до пяти лет, а за незаконный оборот в особо крупном размере - до 10 лет без указания нижних пределов.

- В Кремле подчеркнули, что поставляющая Киеву оружие Европа косвенно участвует в войне с РФ. Дмитрий Песков назвал "серьезной эскалацией" решение европейцев отменить ограничения на дальность действия вооружений для Украины в случае, если сообщения об этом соответствуют действительности. В свою очередь канцлер ФРГ Фридрих Мерц пояснил, что ограничения по дальнобойности оружия для Украины сняли месяцы назад. В Берлине объявили, что продолжат поставлять оружие на Украину, но не будут анонсировать, что именно будет отправлять.

- Закрытие воздушного пространства РФ поставило авиакомпанию Finnair на грань выживания. Ее бизнес-модель была построена на предложении быстрого сообщения между Европой и Азией, теперь этот рынок ушел к конкурентам. Между тем Air Serbia получила возможность выполнять регулярные рейсы из Белграда в Шанхай через воздушное пространство РФ.

- Принят закон, обязывающий управляющие компании отчитываться перед собственниками. УК с первого квартала 2026 года будут обязаны размещать отчет о деятельности по управлению многоквартирным домом и обосновывать расходы.

- Минобороны РФ заявило о кратном увеличении атак ВСУ по гражданским объектам в России. В ведомстве отметили, что в ответ на массированные украинские атаки беспилотниками наносят удары исключительно по военным объектам и предприятиям ВПК Украины.

- Структура "Т-Технологий" и "Интерроса" приобрела участника консорциума, выкупившего "Яндекс". Компания "Каталитик пипл" получила 100% долей ООО "Меридиан-Сервис" 26 мая.

- Проект закона о наказании для водителей за "лекарственное опьянение" принят в I чтении. В перечень препаратов, которые могут ухудшать реакцию и внимание, могут быть включены анестетики, противоэпилептические препараты, снотворные и седативные средства и другие.

- HBO назвал исполнителей главных ролей в сериале по Гарри Поттеру. Роль самого Гарри исполнит Доминик Маклафлин, роль Гермионы Грейнджер досталась Арабеллe Стэнтон, Рона Уизли сыграет Аластер Стаут.