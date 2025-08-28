Поиск

Что произошло за день: четверг, 28 августа

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- В Германии установили личности всех причастных к подрыву "Северных потоков": как предполагают следователи, в общей сложности в подрыве участвовали семь граждан Украины - четыре водолаза, ответственный за взрывные устройства, шкипер и координатор операции.

- В Венгрию и Словакию вновь начала поступать российская нефть по трубопроводу "Дружба". Между тем Будапешт запретил въезд на венгерскую территорию, а также в Шенгенскую зону командиру подразделения ВСУ, ответственного за удары по нефтепроводу.

- "Ангарского маньяка" Михаила Попкова обвинили в убийстве еще двух женщин. Вину он признал полностью. Кроме того, в четверг ему был вынесен новый приговор: Попкова признали виновным в убийстве еще одного человека. Он уже отбывает пожизненный срок.

"Томатная битва" в Испании

- Минпросвещения рекомендовало изучать в школах песни Газманова и Shaman. Школы самостоятельно примут решение об использовании рекомендованных произведений в учебном процессе.

- Дефицит федерального бюджета в I полугодии составил 3,4% ВВП. Это связано, в частности, с фактором переноса доходов, пояснил премьер-министр Михаил Мишустин.

- Словакия возобновила выдачу туристических виз россиянам. Документы на визу можно подать в Москве и Петербурге в визовые центры оператора BLS International.

- Суд удовлетворил иск Генпрокуратуры по поводу изъятия украинской "дочки" Сбербанка. В феврале 2022 года Национальный банк Украины отозвал банковскую лицензию МР банка, весной 2022 года власти Украины решили изъять ценные бумаги и имущество банка в пользу государства.

- IBU исключил участие российских биатлонистов в отборе на Олимпиаду. Международный союз биатлонистов пояснил, что в его правилах не предусмотрено участие нейтральных спортсменов.

Фотохроника 28 августа

10
Фестиваль Comic-Con в ЙоханнесбургеПравительство Нигерии запретило экспорт сырых орехов ши. На фото: местные жители продают масло ши на улице города.Антиправительственная акция протеста в Джакарте, ИндонезияЭвакуация тысяч людей в Пенджабе после предупреждения о наводнении, ПакистанПовседневная жизнь в рыболовном порту Кокс-Базар на юго-востоке БангладешРеставрация фасадов главного дома усадьбы Морозова в МосквеКак минимум 2 человека погибли, 17 получили ранения в результате стрельбы в католической школе Миннеаполиса, СШАЗакат в Мельбурне, АвстралияПоследствия тайфуна "Кадзики" во ВьетнамеАвианосец британских ВМС "Принц Уэльский" прибыл в Токио
Фестиваль Comic-Con в Йоханнесбурге
Новости

