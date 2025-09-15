Поиск

Что произошло за день: понедельник, 15 сентября

Иск к бизнесменам Боброву и Бикову, планы ряда стран ЕС о запрете въезда россиянам и начавшаяся магнитная буря

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Генпрокуратура потребовала изъятия в доход РФ активов бизнесменов Боброва и Бикова. Как говорится в материалах, за счет незаконно полученных активов они монополизировали рынок энергоснабжения Уральского федерального округа. Бизнесмены получили объекты энергетической инфраструктуры благодаря неформальным связям, в том числе, с Анатолием Чубайсом. По иску приняты обеспечительные меры.

- Некоторые страны ЕС предложили запретить въезд российским туристам, сообщает Euractiv со ссылкой на источники. Между тем, в Еврокомиссии отметили, что за последние шесть лет количество выдаваемых гражданам России шенгенских виз сократилось с 4 млн в 2019 году до 541 тыс. в 2024 году.

- ФСБ и СКР раскрыли схему по выводу миллиардов рублей главой международного холдинга. Более 2,5 млрд рублей вывели из России через микрокредитные организации.

- Высшая квалификационная коллегия судей рекомендовала Краснова на должность председателя Верховного суда.

- Минфин согласен поднять индикатор отклонения в топливном демпфере сразу на 10 п.п.: до 20% по бензину и до 30% по дизтопливу.

- Во всех 20 регионах на выборах победили действующие губернаторы.

- На Земле началась самая сильная за три месяца магнитная буря. Общая продолжительность ухудшения геомагнитной обстановки составит не менее чем 4-6 суток.

