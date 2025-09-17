Что произошло за день: среда, 17 сентября

Рекордная цена Аи-92 на бирже, первый после перерыва рейс в аэропорту Краснодара, арест французского велопутешественника в Приморье

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Минобороны заявило о возвращении войск в пункты дислокации после учения "Запад-2025".

- Бензин Аи-92 на "Петербургской бирже" второй день подряд обновляет рекорды. В среду цена по индексу европейской части России достигла 73 208 рублей за тонну.

- Президентская комиссия рекомендовала Игоря Краснова на пост председателя Верховного суда РФ. Владимир Путин "в сжатые сроки" внесет кандидатуру в Совет Федерации, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

- Аэропорт Краснодара обслужил первый пассажирский рейс более чем за три года.

- Три человека пострадали в Белгороде в результате атак БПЛА, из них две женщины получили травмы при ударе по зданию правительства региона.

- Дональд и Мелания Трамп начали официальный визит в Великобританию. Вечером в Лондоне прошла акция протеста против приезда президента США.

- Суд в Москве заочно арестовал бизнесмена Евгения Чичваркина (признан в РФ иноагентом) за фейки о российской армии.

- Суд в Приморском крае арестовал французского велопутешественника Софиана Сехили по делу о незаконном пересечении госграницы.

- Альберту Худояну смягчили неотбытое наказание до двух лет исправительных работ. В 2021 году владелец Optima Development получил 8 лет колонии по делу о мошенничестве.

- Владимир Путин наградил российских теннисисток Мирру Андрееву и Диану Шнайдер медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" I степени.