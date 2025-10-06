Поиск

Кремль надеется на согласие Белого дома продлить на год положения ДСНВ

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - В Кремле приветствуют заявление президента США Дональда Трампа, назвавшего инициативу президента Владимира Путина по соблюдению в течение года количественных показателей ДСНВ "хорошей идеей", рассчитывают, что Вашингтон ее поддержит.

"Безусловно, мы приветствуем такое заявление и считаем, что это уже дает основание для оптимизма в том плане, что США поддержат эту инициативу президента Путина", - сказал на брифинге пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Он отрицательно ответил на вопрос, направлял ли Белый дом сигналы Москве по дипломатическим каналам на тему ДСНВ.

Трамп заявил, что считает хорошей идеей предложение Путина о продлении Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений.

22 сентября Путин на совещании с постоянными членами Совбеза напомнил, что срок действия ДСНВ истекает 5 февраля 2026 года. В связи с этим он заявил, что для того, чтобы не провоцировать дальнейшую гонку стратегических вооружений и обеспечить приемлемый уровень предсказуемости и сдержанности, "Россия готова (...) продолжить в течение одного года придерживаться центральных количественных ограничений по договору по СНВ".

Путин подчеркнул, что "мера станет жизнеспособной только при том условии, что США будут действовать аналогичным образом и не предпримут шагов, подрывающих или нарушающих существующее отношение потенциалов сдерживания".

