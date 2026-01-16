Поиск

Что произошло за день: пятница, 16 января

Медведев о числе заключивших контракт в 2025 году, новый худрук Михайловского театра в Петербурге и рекомендация МИД относительно поездок в Молдавию

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Более 422 тысяч человек в прошлом году заключили контракт на прохождение службы в ВС РФ, заявил Дмитрий Медведев. Еще 32 тысячи стали добровольцами.

- Суд будет рассматривать иск ЦБ к Euroclear на 200 млрд евро в закрытом режиме. Розничным инвесторам в удовлетворении заявлений о присоединении к процессу было отказано. Арбитражный суд Москвы продолжит рассматривать иск ЦБ РФ 4 марта, сообщил источник.

- Владимир Кехман покинул пост художественного руководителя Михайловского театра в Петербурге, сообщил театр. Исполняющим обязанности худрука назначен музыкальный руководитель - главный дирижёр театра Александр Соловьев.

- В Москве и Чувашии задержали подростков, причастных к поджогам автомобилей силовиков и ТЦ. Для освобождения от якобы уголовного преследования мошенники склоняли их к совершению преступлений.

- Международные резервы России в 2025 году выросли на 23,9% до рекордных $754,9 млрд.

- Суд обратил в доход государства имущество экс-мэра Сочи на общую сумму 1,6 млрд рублей. Соответчиками по иску стали супруга Алексея Копайгородского и еще 10 физических и 5 юрлиц.

- В отношении директора по капстроительству "Атомстройэкспорта" Михаила Щербака проводятся следственные действия. В "Росатоме" заявили, что содействуют следственным мероприятиям. Ранее СМИ сообщили, что Щербака подозревают в финансировании ВСУ.

- МИД РФ рекомендовал воздержаться от поездок в Молдавию. В ведомстве указали, что в республике фиксируются многочисленные факты дискриминации, необоснованного притеснения и неподобающего обращения с российскими гражданами.

- Пункты временного обогрева на случай отключения отопления создадут в Белгороде. Власти заявили, что определяют места для таких пунктов в условиях холодной зимы и возможного удара ВСУ по объектам энергоструктуры.

Путин потребовал ликвидировать отставание от других стран в развитии беспилотных систем

В России с 1 февраля более 40 выплат, пособий и компенсаций проиндексируют на 5,6%

В доход государства обращено имущество экс-мэра Сочи Копайгородского на 1,6 млрд рублей

Росстат оценил инфляцию в 2025 году в 5,59%

Умер основатель сети ресторанов Ginza Project Вадим Лапин

МВД предложило увеличить срок пребывания в РФ международных перевозчиков до 180 дней в году

Международные резервы России в 2025 году выросли на 23,9% до рекордных $754,9 млрд

Директора нацпарка "Куршская коса" отправили под домашний арест

Медведев заявил, что контракт с ВС РФ в 2025 г. заключили более 422 тыс. человек

