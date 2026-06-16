Что произошло за день: вторник, 16 июня

Атака на московский НПЗ, ограничения на заправках "Татнефти" и запрет на ночное передвижение на мототранспорте в Крыму

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Один из объектов Московского нефтеперерабатывающего завода был поврежден в результате атаки БПЛА. В течение нескольких часов пожар был потушен. Ситуация на МНПЗ стабилизирована. Инцидент не отразился на функционировании предприятия. В районе Капотни на юго-востоке Москвы ограничивали движение.

- На Кубани полностью потушили пожар на нефтебазе после атаки БПЛА. База загорелась в ночь на 16 июня, никто не пострадал.

- "Татнефть" ввела ограничения на отпуск топлива на своих АЗС. Помимо лимита на продажу топлива действуют ограничения и по оплате - принимаются только наличные.

- Запрет на ночное передвижение на мототранспорте вводят в Крыму. Советник главы республики объяснял, что громкая мототехника мешает работе мобильных огневых групп. Прорабатывается вопрос конфискации такой техники, если она будет ездить во время действия тревоги.

- Дональд Трамп допустил возможность скорого восстановления санкций против нефти РФ. По его словам, это можно будет сделать ввиду ожидающегося возобновления движения судов через Ормузский пролив. Транзит через Ормузский пролив пока не возобновился, несмотря на согласование меморандума между Вашингтоном и Тегераном.

- Владимир Путин подписал указ о проведении выборов в Госдуму 20 сентября 2026 года.

- Состояние 500 богатейших людей мира за день выросло на рекордные $336 млрд благодаря росту фондовых индексов на новостях о мирной сделке между США и Ираном. Теперь 500 богатейших людей мира владеют активами на $13,3 трлн.

- В Екатеринбурге открыли памятник режиссеру Алексею Балабанову. Режиссер изображен сидящим в пустом грузовом трамвае. Стены вагона напоминают летопись и содержат отсылки к истории Свердловского рок-клуба, картинам и биографии Балабанова.