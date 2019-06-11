Что произошло за день: вторник, 11 июня

Освобождение Ивана Голунова, четырехдневная рабочая неделя от Дмитрия Медведева и 400 кг кокаина в Петербурге

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Иван Голунов освобожден от ответственности в связи с недоказанностью его участия в совершении преступления, сообщил глава МВД Владимир Колокольцев. Сегодня журналист будет освобожден из-под домашнего ареста, обвинение в сбыте наркотиков снято, он получил право на реабилитацию после прекращения дела. Министр также будет ходатайствовать перед президентом РФ об увольнении двух генералов полиции. Полицейские, задержавшие Голунова по делу о наркотиках, отстранены от работы. Журналисты, политики и общественные деятели приветствовали решение об освобождении репортера.

- Власти Москвы согласовали акцию в поддержку Голунова 16 июня. Организаторы планируют провести в воскресенье митинг на проспекте Сахарова численностью до 20 тысяч человек. В свете освобождения журналиста руководители "Медузы" предложили отменить шествие в поддержку Голунова 12 июня. Ранее столичные власти подчеркивали, что эту дату не согласуют и обратятся в прокуратуру, так как несанкционированную акцию хотят провести во время празднования Дня России в центре Москвы, что небезопасно при скоплении людей.

- В Думе инициировали законопроект о смягчении наказания на хранение наркотиков, не связанное с их сбытом. В частности, речь идет о второй и третьей частях 228 статьи УК РФ, которая касается случаев приобретения наркотиков не для перепродажи, а для личного употребления человеком, что установлено следствием.

- Дмитрий Медведев предсказал, что в будущем рабочая неделя будет 4-дневной. Глава российского правительства напомнил, что постоянная погоня за успехом оборачивается хронической усталостью, а значит снижением производительности труда.

- Бари Алибасов вышел из медикаментозного сна. По словам сына продюсера, Алибасов проснулся, но практически не может говорить и никого не узнает.

- Роспотребнадзор предложил запретить уничтожение продуктов и отказаться от пластиковых пакетов. В ведомстве хотят разработать порядок использования пищевых отходов как биотоплива, а также хотят стимулировать производство многоразовой упаковки, отказываясь от одноразового пластика.

- Group-IB нашла еще больше накруток в пользу дочери Алсу на шоу "Голос. Дети". Компания, которая проверяла итоги голосования, выяснила, что за дочь певицы в среднем было отдано почти по 8 голосов с одного телефона, у остальных участников среднее - около 1,5. Первый канал пообещал, что учтет данные отчета при совершенствования механизма голосования в шоу.

- В петербургском порту изъяли 400 кг кокаина. В прибывшем из Эквадора контейнере с рыбными консервами находились 2,5 млн доз наркотика стоимостью около 4,5 млрд рублей.