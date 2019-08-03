Что произошло за день: суббота, 3 августа

Пожар и митинг в центре Москвы, убийство животных в Челябинске

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Крупный пожар произошел в центре Москвы. Горело заброшенное здание на Дубининской улице в районе Павелецкого вокзала. Усилиями 70 пожарных, 24 единиц техники и двух вертолетов пожар был ликвидирован. Основные версии произошедшего - неисправность электропроводки и противоправные действия третьих лиц.

- В столице прошла несанкционированная акция оппозиции. По данным полиции, на нее вышли около 1500 человек. За различные правонарушения были задержаны около 600 человек, среди них семеро несовершеннолетних. Также задерживали главу комиссии СПЧ Игоря Каляпина и нескольких журналистов. Любовь Соболь задержали еще до начала акций. В СПЧ заявили, что задержания носили произвольный характер, в Общественной палате отметили, что полиция действовала аккуратно. Кроме того, в ходе акции пострадал росгвардеец. Подозреваемый задержан.

- СКР завел дело об отмывании Фондом Навального денег. По данным следствия, сотрудниками ФБК через банкоматы и банковские переводы было легализовано около 1 млрд рублей, полученных третьими лицами преступным путем.

- В Москве затопило мастерскую художника Никаса Сафронова. Большинство из находившихся там 200 картин пострадали, так как несколько часов плавали в воде. Затопили художника соседи сверху.

- В челябинском контактном зоопарке убили половину животных. Полиция ищет злоумышленника, который ночью убил ножом поросят, уток, кролика и других обитателей зоосада.