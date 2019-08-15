Что произошло за день: четверг, 15 августа

Последствия чудесного приземления Airbus с отказавшими двигателями, ревнивец с ружьем и коньяком в московском магазине

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- В результате аварийной посадки самолета на поле пострадали 76 человек, из них 19 - дети. Пассажирам предложили альтернативные варианты вылета в Симферополь, но продолжать путешествие в Крым захотели 72 человека из 226. В "Уральских авиалиниях" сообщили, что двигатели отказали из-за попавших в них птиц. Airbus А321, который сел в поле близ аэропорта "Жуковский", получил серьезные повреждения и не подлежит ремонту. Между тем в самом аэропорту заверили, что орнитологические средства обеспечения полетов работали штатно, а власти Подмосковья настаивают, что рядом нет свалок, которые привлекли бы чаек. Однако спецкомиссия все равно проверит, могли ли полигоны отходов привлечь птиц, которые едва не привели к трагедии. Пилотов рейса обещают представить к наградам.

- В Норвегии зафиксировали небольшой скачок радиации. Незначительные и неопасные объемы радиоактивного йода обнаружены в воздухе на севере страны. Связан ли обнаруженный йод с инцидентом в Архангельске на прошлой неделе, неизвестно.

- В Москве не согласовали оппозиции митинг на площади Победы и два шествия в центре 24 августа, а также пикеты 17 августа на бульварах. Однако проспект Сахарова в центре Москвы 17 августа все равно будет временно закрыт для движения транспорта - там пройдет согласованный митинг КПРФ.

- Военный эксперт исключил версию о краже технологий гиперзвукового оружия. Генерал-майор Владимир Дворкин, который руководил НИИ Минобороны, ответил на подозрения советника президента США, заявив, что планирующий гиперзвуковой аппарат был разработан в СССР, когда в США таким еще не занимались.

- В Кремле нашли бомбу времен Великой Отечественной войны. Ее обнаружили в Тайницком саду под толстым слоем грунта. Бомбу обезвредили и увезли.

- Ревнивец с ружьем несколько часов провел в московском магазине, забаррикадировавшись там в одиночестве. В ходе переговоров с силовиками он потребовал бутылку коньяка. Получив ее, он сдался. По предварительным данным, он хотел застать отказавшую ему во взаимности возлюбленную, но ее на рабочем месте не оказалось. Мужчина сделал один выстрел из ружья, никто не пострадал.