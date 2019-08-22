Что произошло за день: четверг, 22 августа

Гражданские иск к организаторам митингов в Москве, драка с цыганами на Кузбассе и компьютерные игры на уроках

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Сразу несколько гражданских исков подано к организаторам несанкционированных митингов в Москве. В числе ответчиков Алексей Навальный и Илья Яшин. Всего пока подано шесть исков на общую сумму более 13,5 млн рублей. Среди истцов "Московский метрополитен" (53 тысячи 642 рубля и 20 копеек), суд оставил этот иск без движения до конца сентября до устранения недостатков. Также три иска от ООО "М.Такси" (800 тысяч рублей). Кроме того, "Мосгортранс", ГБУ "Автомобильные дороги", а также владелец ресторана "Армения". Сами оппозиционеры сочли подачу исков давлением на них.

- Минпросвещения не поддержало идею включить компьютерные игры в школьную программу. Добавление Dota 2 или Minecraft в учебный процесс приведет к переутомлению школьников, сочли в ведомстве.

- Япония готова обсуждать возвращение России в G8, выяснили СМИ. Токио принял к сведению инициативу Дональда Трампа и выступает за подключение Москвы к мировым вопросам. При этом Евросоюз не поддерживает эту идею и считает приглашение России в "восьмерку" признаком слабости.

- Дуэйн Джонсон стал самым высокооплачиваемым актером в мире по версии Forbes. Голливудский актер заработал за год $89,4 млн. Он опередил Криса Хемсворта и Роберта Дауни-младшего.

- В онкоцентре Блохина опровергли сообщения о массовом сокращении сотрудников. Там заверили, что в появившемся в интернете приказе речь идет о плановом сокращении незанятых вакансий, которые были сформированы еще в прошлом веке.

- В кузбасское село ввели ОМОН после массовой драки с цыганами. По данным источника, в драке, которая закончилась поножовщиной и ранениями, участвовали около 20 человек, в том числе цыгане и ранее судимые местные жители. По данному факту возбуждено два уголовных дела. Местные власти заявляют, что ситуация в селе Подгорное под контролем.