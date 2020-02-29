Что произошло за день: суббота, 29 февраля

Погибшие на вечеринке с сухим льдом, обращение Эрдогана к Путину и возобновление чемпионата России по футболу

Москва. 29 февраля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Три человека погибли в результате ЧП с сухим льдом в бане. Они отравились углекислым газом, который выделился, после того как лед бросили в бассейн. Среди погибших муж блогера Екатерины Диденко, ее день рождения и отмечала компания.

- Эрдоган попросил Путина не препятствовать действиям турецких военных в Идлибе. Турецкий лидер заявил, что Россия должна оставить Анкару один на один с режимом Асада. В свою очередь глава МИД Турции подтвердил, что Россия не наносила удара по турецким военным. Эрдоган также сообщил, что его страна открыла границы с ЕС для сирийских беженцев. Греция уже вынуждена принимать меры, чтобы не пустить из Турции на свою территорию несколько тысяч мигрантов.

- В Москве прошла акция в память о Борисе Немцове. На согласованное мероприятие пришли, по данным полиции, около 10,5 тыс. человек. "Белый счетчик" насчитал 22,3 тыс. участников. Марш в Петербурге собрал около тысячи человек. В целом акции памяти Немцова в городах России прошли без правонарушений.

- Талибы и США подписали мирное соглашение в Катаре. Штаты обязуются вывести всех своих военных с афганской территории в течение 14 месяцев при условии, что талибы будут соблюдать соглашение.

- Чемпионат России возобновился после зимнего перерыва. "Спартак" обыграл "Динамо" на фоне драк болельщиков. ЦСКА сыграл вничью с "Уралом".