Поиск

Что произошло за день: суббота, 29 февраля

Погибшие на вечеринке с сухим льдом, обращение Эрдогана к Путину и возобновление чемпионата России по футболу

Москва. 29 февраля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Три человека погибли в результате ЧП с сухим льдом в бане. Они отравились углекислым газом, который выделился, после того как лед бросили в бассейн. Среди погибших муж блогера Екатерины Диденко, ее день рождения и отмечала компания.

- Эрдоган попросил Путина не препятствовать действиям турецких военных в Идлибе. Турецкий лидер заявил, что Россия должна оставить Анкару один на один с режимом Асада. В свою очередь глава МИД Турции подтвердил, что Россия не наносила удара по турецким военным. Эрдоган также сообщил, что его страна открыла границы с ЕС для сирийских беженцев. Греция уже вынуждена принимать меры, чтобы не пустить из Турции на свою территорию несколько тысяч мигрантов.

- В Москве прошла акция в память о Борисе Немцове. На согласованное мероприятие пришли, по данным полиции, около 10,5 тыс. человек. "Белый счетчик" насчитал 22,3 тыс. участников. Марш в Петербурге собрал около тысячи человек. В целом акции памяти Немцова в городах России прошли без правонарушений.

- Талибы и США подписали мирное соглашение в Катаре. Штаты обязуются вывести всех своих военных с афганской территории в течение 14 месяцев при условии, что талибы будут соблюдать соглашение.

- Чемпионат России возобновился после зимнего перерыва. "Спартак" обыграл "Динамо" на фоне драк болельщиков. ЦСКА сыграл вничью с "Уралом".

Новости

Губернатор Сахалина попросил прекратить транспортное сообщение с Хоккайдо из-за коронавируса

Сильный порыв ветра назван предварительной причиной падения вертолета под Астраханью

Что случилось этой ночью: суббота, 29 февраля

Новый коронавирус в Китае

Россиянам рекомендовали защищаться от COVID-19 отказом от поездок за рубеж

Россиянам рекомендовали защищаться от COVID-19 отказом от поездок за рубеж

Найден разбившийся под Астраханью вертолет, пилот погиб

Один человек погиб в результате крушения вертолета под Астраханью

Что произошло за день: пятница, 28 февраля

Вертолет упал под Астраханью

Рынок акций завершил неделю и февраль обвалом на рекордных оборотах МосБиржи

В Кремле назвали ориентировочную дату встречи Путина и Эрдогана

В Кремле назвали ориентировочную дату встречи Путина и Эрдогана
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');