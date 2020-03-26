Что произошло за день: четверг, 26 марта

Закрытие всего в Москве, взрыв в Магнитогорске и рекордная безработица в США

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- В России сразу 182 новых случая заражения COVID-19. Всего в стране уже 840 заболевших. Подтверждена гибель двух человек от этого заболевания, о которой стало известно накануне. В Кремле подчеркнули, что эпидемии коронавируса в России нет. Тем не менее, РФ ограничит все международное авиасообщение с 27 марта, а анализ на COVID-19 теперь будут брать прямо в аэропорту. В ВОЗ меры, вводимые российскими властями, одобрили и заявили, что жесткий карантин пока не нужен. Владимир Путин надеется, что страна сможет победить вирус быстрее, чем за три месяца.

- В Москве в нерабочую неделю закроют магазины, парикмахерские, рестораны и парки. Работать будут только аптеки и магазины продуктов. Гражданам рекомендовано не ходить в церкви, мечети и синагоги. Туристов просят не приезжать в столицу на следующей неделе, поскольку вся туристическая индустрия Москвы поставлена на паузу.

- Налог на проценты по вкладам в 1 млн и более введут в 2021 году. В Минфине пояснили, первые уведомления на уплату налога будут направлены в 2022 году по процентным доходам по вкладам за 2021 год. Герман Греф пояснил, что дробить вклады нет смысла, так как налогообложению подлежит суммарная величина вкладов во всех банках, если в сумме они превышают 1 млн рублей. В Кремле подчеркнули, что вводимая мера не является признаком того, что у государства не хватает средств. По оценкам АСВ, в российских банках насчитывается 5,9 млн счетов физлиц на сумму свыше 1 млн рублей, что составляет 1% от общего количества счетов.

- Взрыв газа произошел в жилом доме в Магнитогорске. В результате ЧП погибли, по одним данным два, по другим - три человека, еще двое пострадали. Мэр города сообщил, что в квартире, где произошел взрыв, проходил ремонт.

- Задержан еще один участник нападения на псковских десантников в Чечне. ФСБ и СКР получили неопровержимые доказательства причастности к этому преступлению уроженца Чечни Майрбека Башаева. Задержали его во Владимирской области.

- В США за неделю подали рекордные 3,28 млн заявок на пособие по безработице. Это максимальный показатель с начала учета данных в 1967 году. Аналитики прогнозировали рост числа заявок на 719 тыс. - до 1 млн. Министр финансов США Стивен Мнучин назвал рекордный скачок несущественным показателем.