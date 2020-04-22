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В Кремле рассказали о "прикидках" по дате голосования об изменении Конституции

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Новая дата голосования по поправкам в Конституцию России не определена, но есть определенные прикидки, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Вы знаете, что сроки перенесены. Здесь нечего обсуждать. Новые сроки будут определены по мере развития ситуации. Конечно, определенные прикидки существуют, но сейчас о них говорить как о чем-то решенном вряд ли можно", - сказал Песков в среду журналистам, отвечая на вопрос, ведется ли обсуждение даты всероссийского голосования.

"Где-то до начала мая еще предстоит проанализировать эпидемиологическую ситуацию перед тем как принимать такие ответственные решения", - добавил он.

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Пескова также спросили, может ли голосование совпасть с памятной датой, например, днем первого парада Победы 24 июня. Он не исключил, что голосование действительно может быть привязано к какой-то дате. "Но это не является обязательным условием. Здесь важен сам факт голосования", - сказал пресс-секретарь.

Президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию 15 января предложил поправки в Конституцию. 10 марта перед вторым чтением в законопроект об изменении Основного закона внесли с голоса поправку от депутата-единоросса Валентины Терешковой о праве действующего президента Путина участвовать в следующих президентских выборах. 11 марта Госдума одобрила законопроект о поправках к Конституции в третьем чтении, в тот же день Совет Федерации поддержал его. Заксобрания всех регионов тоже одобрили его, а Конституционный суд не нашел в нем ничего незаконного. После этого Путин подписал закон о поправках. Осталось провести всероссийское голосование по пакету поправок. Ранее Путин подписал указ о проведении голосования, это событие было назначено на 22 апреля. Однако в связи с ростом эпидемии коронавируса президент был вынужден 25 марта перенести голосование на другой срок. Предполагалось, что поправки вступят в силу немедленно, если избиратели их одобрят.

Дмитрий Песков

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