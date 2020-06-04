Что произошло за день: четверг, 4 июня

Ликвидация утечки топлива в Норильске, электронное голосование по поправкам в Конституцию и перестановки в белорусском правительстве

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Голосование по поправкам в Конституцию будет электронным в Москве и Нижегородской области. На это также претендовали Петербург, Карелия и Красноярский край, но ЦИК выбрал только два региона. Принять участие в голосовании намерены около 70% россиян.

- Найдено решение по ликвидации утечки топлива на ТЭЦ в Норильске, заявили в МЧС. В ведомстве это решение не озвучили, а в "Норникеле" пообещали собрать зараженный грунт и вывезти с места разлива топлива, на водных объектах убрать топливо намерены за 14 дней. По делу об аварии на ТЭЦ возбуждено уже четыре уголовных дела, задержанный ранее начальник цеха ТЭЦ-3 арестован.

- Большинство коронавирусных ограничений снимут в Москве до 1 июля. По словам Сергея Собянина, график отмены определят уже в понедельник, 8 июня. От уличных праздников и фестивалей в городе пока придется отказаться, но ярмарки, включая книжную на Красной площади, будут проводиться. За последние сутки в Москве зарегистрировано 1998 новых инфицированных коронавирусом, а коэффициент распространения COVID-19 в столице вновь упал ниже единицы.

- Мосгордума проверит декларацию своего спикера о доходах. Сам Алексей Шапошников против этого не возражает. Он пояснил, что данные о продаже акций АО "Северянин" за 1,9 млрд рублей внес в непубликуемую часть декларации.

- Премьером Белоруссии назначен глава Госкомвоенпрома Роман Головченко. Отправленный в отставку с этого поста Сергей Румас займется бизнесом, пояснил Александр Лукашенко.

- Политолог Платошкин стал фигурантом дела о вовлечении в массовые беспорядки. СКР не приводит подробностей дела, историка и политолога подозревают по статье о распространении заведомо ложных, угрожающих жизни граждан сведений и статье о пособничестве массовым беспорядкам. Он отправлен под домашний арест.

- Военный вертолет Ми-38 аварийно сел на трассу в Подмосковье. Инцидент произошел в районе Гжели. Все находившиеся на борту живы. "Вертолеты России" сообщили, что причиной нештатной посадки стали проблемы с двигателем.