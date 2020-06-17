Что произошло за день: среда, 17 июня

Рекордный бензин, московская жара и заболевший "Ростов"

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Цена 95-го бензина на бирже достигла рекорда за всю историю наблюдений. Аи-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже по итогам торгов 17 июня стоит 56,7 тыс. рублей за тонну, позади остались даже вершины кризисного 2018 года - в 56,3 тыс. рублей за тонну.

- Число новых случаев COVID-19 в РФ не превысило 8 тысяч и стало минимальным с конца апреля. Темп прироста также стал наименьшим с начала мая - 1,4. В Москве суточный прирост зараженных упал до минимума с 12 апреля.

- ВОЗ приветствовала прорыв в лечении тяжелых пациентов с COVID-19 дексаметазоном. Согласно исследованиям Оксфордского университета, это первая схема лечения, которая снижает смертность для тяжелых больных. В РФ этот препарат давно применяется, но, как заявляют в Минздраве, в некоторых случаях он помогает, в некоторых - нет.

- Настоятельница и монахини ушли из монастыря, "захваченного" схиигуменом Сергием. В монастырь приехала полиция, но нарушений порядка не нашла. Сам священнослужитель, отрицающий COVID-19 и проклинающий закрытие храмов из-за пандемии, заявил, что приезжала и ФСБ, но там его слова опровергли. Схиигумен запрещен в служении и ждет решения суда по делу о распространении фейков.

- Дмитрий Песков подтвердил наличие дезинфекционных тоннелей в резиденциях президента. По словам пресс-секретаря, такие тоннели с мелкодисперсной взвесью дезинфицирующей жидкости есть и в Кремле, и в Ново-Огарево.

- ФК "Ростов" ушел на карантин из-за шести заболевших COVID-19. По информации "Спорт-Экспресса", клубу либо присудят поражения в двух предстоящих встречах, либо игры будут перенесены.

- В Москве побит абсолютный температурный рекорд, державшийся с 1892 года. Воздух в столице прогрелся до 31,1 градуса. Из-за аномальной жары в Москве и Подмосковье действует предпоследний, "оранжевый" уровень погодной опасности.