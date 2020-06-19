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Что произошло за день: пятница, 19 июня

Максимальный рост безработицы в РФ за 8 лет, проверка иммунитета к COVID-19 в 22 регионах и снижение ключевой ставки до 4,5%

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- За сутки в России зарегистрированы еще 7972 случаев COVID-19. Умер 181 пациент, всего летальных исходов 7 841. Еще 10 443 человека выздоровели, общее число вылечившихся достигло 324 406. Активных случаев заболевания в стране насчитывается 236 816. Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что уже две трети регионов приступили к снятию ограничений. Роспотребнадзор объявил о запуске первого этапа проверки иммунитета у жителей 22 регионов.

- Банк России снизил ключевую ставку сразу на 1 п.п. до 4,5%. Решение совпало с ожиданиями рынка и аналитиков, однако глава ЦБ Эльвира Набиуллина призвала не расценивать его как новый стандарт денежно-кредитной политики. ЦБ сохранил прогноз падения российского ВВП в 2020 году на 4-6%.

- Безработица в России в мае выросла до максимума за 8 лет. По данным Росстата, показатель достиг отметки в 6,1%. Последний раз уровень безработицы превышал 6% в марте 2012 года - тогда он равнялся 6,5%. Между тем реальный размер (с поправкой на инфляцию) заработной платы в РФ в апреле снизился на 2% в годовом выражении - впервые с августа 2016 года.

- Претендующий на пост президента Белоруссии Виктор Бабарико предложил провести референдум по конституции. В видеообращении, записанном до задержания, экс-банкир предложил вернуться к версии документа образца 1994 года, с ограничением президентских сроков и разделением трех ветвей власти. Адвокат Бабарико заявил, что обвинения ему пока не предъявили. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о срыве плана по дестабилизации страны.

- Умер Иэн Холм, сыгравший роль Бильбо в кинотрилогии "Властелин колец". Причиной смерти 88-летнего актера стали осложнения, вызванные болезнью Паркинсона.

- "Яндекс" представил проект будущей штаб-квартиры на месте гостиницы "Корстон" в Москве. Планируется, что первые два этажа будут доступны для всех, а вокруг здания будет создано общественное пространство. Новое сооружение будет примерно той же высоты, что и "Корстон".

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