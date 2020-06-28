Что произошло за день: воскресенье, 28 июня

Новое экологическое ЧП в Норильске и тестирование Путина на коронавирус

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:



- Новое экологическое ЧП произошло на объекте "Норникеля". На Талнахской обогатительной фабрике произошел сброс отходов в тундру. Изначально сообщалось об утечке, но затем выяснилось, что был произведен сброс осветленной технической воды из отстойного пруда хвостохранилища. Сделано это было из-за резкого повышения уровня воды в пруду. Тем не менее, в "Норникеле" признали, что подобный сброс является грубым нарушением, и начали внутреннее расследование. Также проверку ведет СКР. Специалисты возьмут пробы на месте сброса отходов, которые сливали с фабрики несколько часов. Когда на место ЧП приехала полиция, ее автомобиль был раздавлен трактором, водитель которого не убедился в совершении маневра.

- Владимир Путин сдает тесты на коронавирус раз в три дня. Об этом президент рассказал, комментируя в интервью борьбу страны с COVID-19. По его словам, Россия справится с коронавирусом с минимальными потерями. Суточный прирост заболевших в воскресенье снизился до 6 791.

- В ЦИК получили уже 113 обращений в связи с принуждениями к голосованию по поправкам. По словам Эллы Памфиловой, авторы двух обращений говорят, что их не только принуждали голосовать, но и делать это с определенным результатом. На сегодня в голосовании по поправкам в Конституцию приняли участие уже почти 31 млн человек, что составляет 28,5% от числа избирателей.

- Талалаев сменил Божовича на посту главного тренера ФК "Крылья Советов". Контракт с российским специалистом заключен сроком на 2 года. "Крылья Советов" занимают последнее, 16-е место в турнирной таблице РПЛ.