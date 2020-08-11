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Что произошло за день: вторник, 11 августа

Первая зарегистрированная вакцина от коронавируса, отъезд Светланы Тихановской из Белоруссии и госпитализация Михаила Ефремова

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса. Владимир Путин рассказал, что одна из его дочерей уже сделала прививку. Глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что массовая вакцинация от коронавируса в России начнется в октябре. Директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщил в интервью "Интерфаксу", что прививка может быть противопоказана при серьезных хронических заболеваниях и аллергии. Препарат уже запатентован в России.

- Прирост случаев COVID-19 в России за сутки составил менее пяти тысяч случаев впервые с апреля. Коронавирусом заразились 4 945 человек. Выздоровели 6 494 пациента, умерли 130 человек.

- Светлана Тихановская уехала из Белоруссии. Экс-кандидат в президенты записала два видеообращения: в одном она сообщила, что решение об отъезде приняла сама, во втором - призвала сторонников отказаться от протестов. Глава МИД Литвы Линас Линкявичюс сообщил, что Тихановская находится в стране с детьми, ей предоставили жилье и охрану. Соратница Тихановской сообщила, что накануне она в течение трех часов общалась с двумя высокопоставленными сотрудниками силовых структур.

- За минувшую ночь в Белоруссии были задержаны более двух тысяч человек. Во время протестов пострадали 21 милиционер и военнослужащий внутренних войск. Всего за двое суток в больницы попали больше 200 пострадавших в столкновениях. Днем жители Минска устроили мемориал на месте гибели участника протеста, позднее людей оттеснили.

- ВВП России во II квартале упал на 8,5%. Показатель оказался лучше расчетов Минэкономразвития, которое оценивало падение в 9,6%, и ожиданий ЦБ (спад на 9-10%).

- Школьники начнут учебный год с тестирования. Министр просвещения РФ Сергей Кравцов пояснил, что это необходимо для выявления возможных пробелов в знаниях на фоне дистанционного обучения. В вузах учебный год также начнется 1 сентября при обязательном ношении масок, иностранным студентам придется проходить карантин.

- Михаила Ефремова увезли в больницу из зала суда. Информированный источник сообщил "Интерфаксу", что у актера заподозрили инсульт. Позднее собеседник агентства рассказал, что угрозы жизни Ефремова нет и, возможно, у него произошло менее тяжелое нарушение, связанное с недостаточностью мозгового кровообращения.

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