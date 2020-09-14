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Что случилось этой ночью: понедельник, 14 сентября

Итоги единого дня голосования, отказ ByteDance продавать TikTok компании Microsoft, месть Ирана Вашингтону за убийство Сулеймани

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- В России подводят итоги единого дня голосования. По словам секретаря Генсовета "Единой России" Андрея Турчака, все кандидаты партии уверенно побеждают на выборах глав регионов. 100% голосов подсчитано в четырех регионах: в Камчатском крае победил врио губернатора Владимир Солодов, в Еврейской АО - врио главы региона Ростислав Гольдштейн, в Пензенской области - действующий губернатор Иван Белозерцев, в Пермском крае - врио главы региона Дмитрий Махонин. На довыборах в Госудуму в Пензенской области победил справедливоросс Александр Самокутяев, в Курской области - Алексей Золотарев от "Единой России". В Ярославской области и Татарстане, по предварительным данным, тоже лидируют единороссы.

- "Единая Россия" потеряла большинство в гордуме Томска. По предварительным данным, "Единая Россия" получит 11 мандатов из 37, КПРФ - 8 мест, самовыдвиженцы - 6, "Справедливая Россия", "Новые люди" и "Яблоко" - по 3, ЛДПР - по 2, "Партия Роста" - 1. Кроме того, в гордуму пробились два члена томского штаба Навального - Ксения Фадеева и Андрей Фатеев.

- Microsoft сообщила, что ByteDance отказалась продать ей американский бизнес TikTok. По данным источника Wall Street Journal, тендер на покупку операций TikTok в США выиграла Oracle Corp. При этом окончательная сделка будет оформлена не как прямая продажа, а как реструктуризация, отмечает собеседник издания.

- Politico сообщило, что Иран намерен отомстить Вашингтону за убийство Сулеймани покушением на посла США в ЮАР. Информация об угрозе послу Лане Маркс была еще весной, но в последние недели появились подробности, утверждает издание. Дипломат предупреждена об угрозе.

- ЦСКА со счетом 3:1 победил "Спартак" в матче Российской премьер-лиги. После семи туров "Спартак" занимает промежуточное второе место с 14 очками, ЦСКА поднялся на четвертое место (13 очков).

- Доминик Тим впервые выиграл US Open. Австрийский теннисист нанес поражение представителю Германии Александру Звереву в финале турнира серии Большого шлема. Результат встречи, длившейся 4 часа, – 2:6, 4:6, 6:4, 6:3, 7:6 (8:6).

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