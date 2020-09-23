Президент назвал оправданным повышение налогов в сырьевой отрасли

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Постепенный рост налогов на сырьевые сверхдоходы - это правильный путь к развитию и справедливости фискальной системы страны, заявил на встрече с сенаторами президент Владимир Путин.

"Налоговая нагрузка на сверхдоходы прежде всего в сырьевых отраслях возросла. Ну, собственно говоря, мы постепенно это делаем. В том числе это и приводит к структурным изменениям в экономике. Я считаю, это оправданный, назревший шаг к повышению эффективности и справедливости отечественной фискальной системы", - сказал он.

Он также призвал депутатов обеих палат Федерального Собрания прислушиваться к позиции Минфина, который настаивает на сохранении макроэкономической стабильности - в частности, резервов и низкого уровня госдолга. Эти показатели он назвал реальным достижением российской экономики за последние годы, за счет которых власть может проводить программы развития или поддержать в сложной ситуации людей и экономику.

Он отметил, что сейчас у бюджета уже нет критической зависимости от нефтяных котировок: если в 2011 году нефтегазовые доходы составляли примерно половину доходов бюджета, то в 2021 году эта доля снизится до одной трети. "На такой уровень устойчивости бюджетной системы мы выходим впервые в современной истории России", - отметил президент, добавив, что определенные дисбалансы при этом сохраняются.

22 сентября Госдума приняла в первом чтении законопроект Минфина об изменениях в налогообложении нефтяных компаний. Поправки корректируют систему взимания налога на дополнительный доход (НДД) и отменяют ряд льгот. За счет этих изменений Минфин рассчитывает получить от нефтянки 237 млрд рублей дополнительных поступлений в год.

Представители отрасли отметили, что поправки с ними никто не обсуждал, и предупредили, что отмена льгот затруднит не только их работу, но и ситуацию в экономиках регионов и в нефтехимической отрасли.

Вице-премьер Юрий Борисов заявил, что правительство было вынуждено изменить налогообложение в нефтяной отрасли из-за пандемии. Он выразил надежду, что это будут "краткосрочные, пожарные меры", и после 2021-2022 годов можно будет вернуться к преференциям.