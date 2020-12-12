Что произошло за день: суббота, 12 декабря

Нота российскому дипломату, смерть Валентина Гафта и новое обострение в Карабахе

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Скончался Валентин Гафт. Актеру было 85 лет. Жена Гафта уточнила, что причиной смерти стал инсульт, после которого артист восстанавливался несколько лет. Его похоронят на Троекуровском кладбище в Москве, прощание пройдет во вторник, 15 декабря, в "Современнике".

- В России за сутки выявлено еще 28,1 тыс. случаев коронавируса. Скончались за этот период 560 человек с COVID-19. В Москве зарегистрировано 6622 новых эпизодов заболевания, число госпитализаций с COVID в столице осталось на прежнем уровне.

- В Карабахе сообщили о перестрелке с азербайджанскими военными. Минобороны Армении заявило, что вооруженные силы Азербайджана начали наступление в направлении населенных пунктов Старый Таглар и Хцаберд. Российские миротворцы потребовали от конфликтующих сторон прекратить огонь. Между тем Ильхам Алиев сообщил, что российско-турецкий центр контроля за соблюдением перемирия в Нагорном Карабахе будет размещен в Агдамском районе.

- МИД Казахстана вручил ноту российскому дипломату. Возмущение внешнеполитического ведомства страны вызвали заявления Вячеслава Никонова о том, что "территория Казахстана - это большой подарок со стороны России".

- В США разгадали шифр серийного убийцы Зодиака. Трое экспертов смогли прочитать одну из записок, которые преступник слал в газеты. Однако к разгадке личности Зодиака это открытие не приблизило.