Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 20:35Заразились
на 08.01В России 3 355 794+23 652В мире 88 042 762+856 222

Что произошло за день: пятница, 8 января

Крушение самолета под Петербургом, новые жертвы беспорядков в Вашингтоне, отказ Трампа идти на инаугурацию Байдена

Москва. 8 января. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Под Петербургом разбился частный легкомоторный самолет Piper. Погибли три человека, которые находились на его борту. Самолет столкнулся в воздухе с другим воздушным судном Cessna, его пилот выжил и попал в больницу. После происшествия возбудили уголовное дело.

- В России за сутки зафиксировали 23 652 новых случая коронавируса, больше всего инфицированных по-прежнему в столице. Между тем, число заражений COVID-19 в мире с начала пандемии превысило 88 миллионов. В тройку "лидеров" по заболеваемости коронавирусом входят США, Индия и Бразилия.

- Президент США Дональд Трамп заявил, что не пойдет на инаугурацию избранного главы государства Джо Байдена.

- Число жертв беспорядков, произошедших в Вашингтоне 6 января, выросло до пяти. Полиция Капитолия подтвердила гибель своего сотрудника, который пострадал в здании Конгресса. Полицейский получил ранение во время столкновений с протестующими и был госпитализирован в местную больницу, где позже умер.

- Объем поставок российского оружия за рубеж в 2020 году составил около $13 млрд.

- За первый год работы газопровода "Турецкий поток" его загрузка выросла в 2,2 раза, в том числе для европейских потребителей - в 2,5 раза.

- Пострадавшие страны пообещали привлечь Иран к ответу за сбитый год назад украинский Boeing. Такое совместное заявление сделали Украина, Афганистан, Великобритания, Канада и Швеция, чьи граждане погибли в катастрофе.

- Apple и Hyundai обсудили возможное сотрудничество в сфере самоуправляемых электромобилей. Однако, в заявлении южнокорейского автопроизводителя отмечается, что переговоры носили предварительный характер, и никаких решений принято не было.

Новости по теме

Новости

Власти Ленобласти не подтвердили данные о ребенке в упавшем самолете

Пилот Cessna после столкновения с другим самолетом попал в больницу

Упавший под Петербургом самолет столкнулся в воздухе с другим судном

Упавший под Петербургом самолет столкнулся в воздухе с другим судном

При крушении частного самолета под Петербургом погибли три человека

При крушении частного самолета под Петербургом погибли три человека
Пандемия коронавируса

РФ ждет решения ВОЗ по одобрению своей вакцины в течение полугода

РФ ждет решения ВОЗ по одобрению своей вакцины в течение полугода

Кадыров сравнил себя с Трампом после его блокировок в соцсетях

Объем поставок оружия РФ за рубеж в 2020 году составил около $13 млрд

Пандемия коронавируса

В России выявили более 23,6 тыс. новых случаев коронавируса

В России выявили более 23,6 тыс. новых случаев коронавируса

Что случилось в этот день: четверг, 7 января

Прокуроры проверят детские подарки со взрывающимися фонариками

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');