Что произошло за день: пятница, 8 января

Крушение самолета под Петербургом, новые жертвы беспорядков в Вашингтоне, отказ Трампа идти на инаугурацию Байдена

Москва. 8 января. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Под Петербургом разбился частный легкомоторный самолет Piper . Погибли три человека, которые находились на его борту. Самолет столкнулся в воздухе с другим воздушным судном Cessna, его пилот выжил и попал в больницу. После происшествия возбудили уголовное дело.

- В России за сутки зафиксировали 23 652 новых случая коронавируса, больше всего инфицированных по-прежнему в столице. Между тем, число заражений COVID-19 в мире с начала пандемии превысило 88 миллионов. В тройку "лидеров" по заболеваемости коронавирусом входят США, Индия и Бразилия.

- Президент США Дональд Трамп заявил, что не пойдет на инаугурацию избранного главы государства Джо Байдена.

- Число жертв беспорядков, произошедших в Вашингтоне 6 января, выросло до пяти. Полиция Капитолия подтвердила гибель своего сотрудника, который пострадал в здании Конгресса. Полицейский получил ранение во время столкновений с протестующими и был госпитализирован в местную больницу, где позже умер.

- Объем поставок российского оружия за рубеж в 2020 году составил около $13 млрд.

- За первый год работы газопровода "Турецкий поток" его загрузка выросла в 2,2 раза, в том числе для европейских потребителей - в 2,5 раза.

- Пострадавшие страны пообещали привлечь Иран к ответу за сбитый год назад украинский Boeing. Такое совместное заявление сделали Украина, Афганистан, Великобритания, Канада и Швеция, чьи граждане погибли в катастрофе.

- Apple и Hyundai обсудили возможное сотрудничество в сфере самоуправляемых электромобилей. Однако, в заявлении южнокорейского автопроизводителя отмечается, что переговоры носили предварительный характер, и никаких решений принято не было.