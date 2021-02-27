Что произошло за день: суббота, 27 февраля

Акции памяти Немцова, ответ компании Пригожина и победа российского лыжника

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Акции в память о Борисе Немцове прошли в России. В Москве люди собрались на Большом Москворецком мосту, где в 2015 году был застрелен политик. В акции приняли участие несколько тысяч человек, в их числе Николай Сванидзе, Юлия Навальная, Владимир Кара-Мурза-младший, Михаил Касьянов, Григорий Явлинский. Посол США в России Джон Салливан также пришел на Большой Москворецкий мост. Акции прошли и в городах Поволжья.

- В России за сутки выявлено 11,5 тыс. новых заболевших коронавирусом. Скончались от COVID-19 за сутки 439 человек. В Москве число жертв вируса за все время пандемии превысило 15 тыс.

- В компании Евгения Пригожина сочли политизированным интерес со стороны ФБР. В заявлении "Конкорда" отмечается, что объявление о розыске Пригожина относится к обвинению трёхлетней давности. По итогу заседания, производство против российской компании по делу о вмешательстве в выборы президента США в 2016 году было прекращено.

- Выпускники в 2021 году будут сдавать экзамены по упрощенным правилам. Михаил Мишустин подписал соответствующее постановление. В том числе выпускники 11-х классов, которые не планируют поступать в вузы, из-за пандемии вместо ЕГЭ будут сдавать госэкзамен по русскому языку и математике.

- Лыжник Александр Большунов стал чемпионом мира в скиатлоне. Россиянин одержал победу на дистанции 30 км (15 км классическим стилем + 15 км свободным стилем).

- Пять выходцев с Кавказа задержаны за стрельбу в кафе в Шлиссельбурге. По оперативным данным, конфликт со стрельбой произошел во время так называемой стрелки представителей одной диаспоры. Ранее с огнестрельным ранением был госпитализирован еще один участник конфликта. Один человек погиб в перестрелке.