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Что произошло за день: вторник, 9 марта

Досрочная пенсия, приговоры убийцам посла и Олимпиада без иностранных фанатов

Москва. 9 марта. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Пятеро убийц российского посла получили в Турции пожизненный срок. Еще несколько фигурантов дела об убийстве Андрея Карлова в Анкаре приговорены к различным срокам вплоть до 15 лет лишения свободы.

- Ряду категорий работников в РФ стало проще досрочно выйти на пенсию. Подписано распоряжение кабмина о расширении перечня периодов, включаемых в трудовой стаж учителей, врачей, летчиков, пожарных, спасателей и др.

- В России за сутки выявлено менее 10 тысяч новых случаев коронавируса. Показатель стал минимальным с 2 октября 2020 года. В столице COVID-19 подтверждён у 1066 человек за сутки.

- Путин подписал закон о блокировке телефонных номеров в колониях и СИЗО. Документ обязывает операторов оказывать содействие руководству учреждений ФСИН и прекращать обслуживание абонентских номеров, которые незаконно используются на территории колоний и СИЗО.

- РФ и Китай подписали меморандум о создании лунной станции. Он готовился в соответствии с соглашением о сотрудничестве в области создания объединенного Центра данных по исследованию Луны и дальнего космоса.

- Автомобиль с целой семьей провалился под лед в Приморье. Погибли пять человек. На берегу нашли тело женщины, со дна подняли тела троих детей, продолжаются поиски их погибшего отца. По предварительной версии, водитель пытался срезать путь и выехал на лед.

- Япония проведет ОИ в Токио без зарубежных болельщиков, сообщает Kyodo News со ссылкой на источники.

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