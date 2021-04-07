Что произошло за день: среда, 7 апреля

Отставка главы Тувы, заявление Патрушева о разработке Штатами биооружия, дисквалификация российских легкоатлетов

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Владимир Путин встретился с Николом Пашиняном. В ходе переговоров, в частности, премьер-министр Армении предложил построить новую АЭС в Армении с участием России, а Путин пообещал обеспечить потребности республики в COVID-вакцине.

- Глава Тувы Шолбан Кара-оол ушел в отставку. Он руководил Тувой с мая 2007 года. Врио главы региона стал бывший мэр Кызыла Владислав Ховалыг.

- Патрушев заявил о разработке Штатами биооружия у российских и китайских границ. В интервью "Коммерсанту" он также назвал бездоказательными обвинения в адрес России в применении химического оружия против Алексея Навального и Скрипалей, а также в кибератаках на американские ресурсы. Секретарь Совбеза РФ также заявил об отсутствии планов по вмешательству в конфликт на Украине.

- Financial Times сообщила о проверке в ЕС соблюдения этических норм при испытаниях "Спутника V". Между тем в РФПИ заявили, что о каких-либо подозрениях со стороны Европейского агентства по лекарственным средствам не известно, и такие утечки - пример попытки подорвать процесс одобрения вакцины.

- Эльвира Набиуллина призвала быстрее отказаться от административного ограничения цен. Глава ЦБ РФ отметила, что эта мера искажает ценовые индикаторы в экономике и дестимулирует развитие производства.

- За сутки в России зарегистрировали еще 8 294 случая COVID-19. Умерли 374 человека, выздоровели еще 9 445 пациентов.

- Сергея Фургала перевезли в больницу при "Матросской тишине". Ранее у него выявили коронавирус. Адвокаты бывшего хабаровского губернатора попросили на фоне болезни подзащитного изменить ему меру пресечения на не связанную с лишением свободы.

- Мосгорсуд отменил домашний арест Олега Навального и Любови Соболь. Им, а также муниципальным депутатам Константину Янкаускасу и Люсе Штейн мера пресечения заменена на запрет определенных действий. Все четверо являются фигурантами дела о нарушении санитарно-эпидемиологических правил на несанкционированной акции 23 января в Москве.

- Легкоатлеты Наталья Антюх, Андрей Сильнов и Оксана Кондратьева дисквалифицированы за допинг на четыре года.

- Суд обязал власти Владивостока предоставить квартиру семье после 50 лет ожидания. Все это время муниципалитет не мог найти подходящую по площади квартиру. Двое членов семьи из шести человек не дожили до завершения судебного процесса.