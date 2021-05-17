Что произошло за день: понедельник, 17 мая

Прекращено дело против Михаила Меня, замедление Facebook и YouTube

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Прекращено уголовное дело бывшего губернатора Михаила Меня. По словам адвоката экс-чиновника, дело прекращено в связи с истечением срока давности. Меня обвиняли в растрате 700 млн рублей.

- Роскомнадзор перестал ограничивать доступ к Twitter, поскольку соцсеть удалила более 91% запрещенной в России информации. При этом ведомство "сохранит замедление на мобильных устройствах". В то же время РКН пригрозил аналогичными санкциями Facebook и YouTube, где также выявлены противоправные материалы.

- В России за сутки зафиксировано более 9,3 тыс. случаев заражения COVID-19. С начала пандемии в стране было зарегистрировано более 4,94 млн случаев инфицирования. В Москве суточный COVID-прирост превысил отметку в 3,5 тыс., заболеваемость в столице вернулась к значениям конца января.

- Берлин разрешил продолжить строительство "Северного потока 2" в водах ФРГ. Ранее действие разрешения было приостановлено из-за исков природоохранных организаций. Генеральный консул Германии в Екатеринбурге заверил, что проект будет завершен: осталось построить еще 80 км газопровода.

- В ЦБ заявили о рекордно высокой долговой нагрузке россиян. По данным регулятора, показатель находится на исторически высоком уровне, в некоторых случаях можно говорить о "пузырях".

- В Москве побит температурный рекорд 1958 года. В столице потеплело до 27,5 градуса. В городе действует "оранжевый" уровень погодной опасности.

- Мужчина зарезал трех приятелей у вокзала в Екатеринбурге. Изначально сообщалось, что неизвестный набросился на прохожих, но затем выяснилось, что конфликт между группой мужчин произошел во время распития спиртного. Сам фигурант - им оказался 34-летний безработный - вел себя агрессивно при задержании и был ранен полицейскими. Заведено уголовное дело.