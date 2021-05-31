Что случилось этой ночью: понедельник, 31 мая

Стрельба в Екатеринбурге, обыск у бывшего мэра Владивостока, гибель трех россиян в ЦАР

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Следователи пришли с обыском к бывшему мэру Владивостока Олегу Гуменюку. По данным источника "Интерфакса", экс-мэр является свидетелем в деле о махинациях на кладбищах. СКР не уточнил, с чем связан обыск у Гуменюка, чью отставку с поста мэра Владивостока гордума приняла на прошлой неделе.

- В Екатеринбурге СОБР Росгвардии в результате штурма задержал мужчину, стрелявшего с балкона по прохожим. Мужчина отстреливался, при задержании силовики применили светошумовую гранату. У него изъят карабин "Вепрь", которым задержанный владел законно. Раненную стрелком девочку прооперировали, она находится в реанимации в тяжелом состоянии. Жизни росгвардейца, также пострадавшего при стрельбе, ничего не угрожает.

- Глава МИД Белоруссии заявил, что Лукашенко после суда может помиловать или передать России Софью Сапегу. Владимир Макей полагает, что суд над гражданкой РФ, задержанной после посадки самолета Ryanair в Минске, пройдет в Белоруссии, поскольку "вся информация о подрывной деятельности тех или иных лиц стекалась в наши структуры".

- Семья летчика Ярошенко, отбывающего наказание в тюрьме США, направила Байдену письмо с просьбой о помиловании. Адвокат Ярошенко отметил, что вопросы обмена заключенными между РФ и США в письме не поднимались.

- Власти ЦАР сообщили о гибели трех россиян. По их данным, трое граждан РФ из частного военизированного формирования и двое местных полицейских погибли в результате взрыва, когда ехали в составе колонны военных ЦАР.

- "Яндекс" объявил о покупке интернет-магазина одежды KupiVIP. Сделка будет закрыта во II квартале после одобрения ФАС. Сумму сделки компания не назвала.

- СМИ выяснили, что спецслужбы Дании в 2012-2014 гг. помогали АНБ США следить за европейскими лидерами. Американская спецслужба использовала датские информационные кабели для шпионажа за высокопоставленными должностными лицами в Швеции, Норвегии, Франции и Германии, в числе которых Ангела Меркель и Пеер Штайнбрюк.