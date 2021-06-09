Что произошло за день: среда, 9 июня

Стрельба в Сочи, запрет самокатов в центре Петербурга, задержание блогера

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Житель Сочи застрелил двух судебных приставов. Они прибыли в дом к 61-летнему Вартану Кочияну для исполнения судебного решения о сносе самостроя, но мужчина отказался подчиниться и достал ружье. По факту стрельбы возбуждены уголовные дела. По словам источника, у подозреваемого случались приступы немотивированной агрессии, он не воспринимал критику. Оружие подозреваемого в убийстве приставов не было зарегистрировано.

- В Москве усилят контроль за ношением масок и перчаток. Усиление контроля за соблюдением санитарных требований коснется общественных мест - в том числе транспорта и ТЦ - и предприятий. Сергей Собянин заверил, что локдаун в столице вводить не планируется несмотря на сложную COVID-ситуацию в Москве. Фонд для пациентов с COVID в Москве увеличат до более чем 14 тыс. коек. По данным на среду, в Москве еще 4 124 случая заболевания - это максимальное значение с 16 января, в РФ суточный прирост составил 10 407 - это максимум с марта.

- В Петербурге блогер Юрий Хованский задержан по делу о пропаганде терроризма. Дело касается размещенной в интернете песни о теракте на Дубровке в 2002 году. Вину блогер признал. Меру пресечения Хованскому изберут в четверг. Еще один блогер Дмитрий Ларин сообщил, что проходит свидетелем по делу Хованского.

- Власти Петербурга утвердили правила для пользователей арендных электросамокатов. В частности, теперь они полностью запрещены в историческом центре города: на Невском проспекте, Адмиралтейском проспекте, Дворцовой площади, Сенатской площади и др. В среду многие петербургские компании по прокату электросамокатов приостановили работу, в СКР сообщили о проведении обысков в ряде фирм.

- Прокуратура сочла возмещение штрафов за участие в акциях экстремистским финансированием. Речь идет о выплатах, которые Фонд борьбы с коррупцией, Фонд защиты прав граждан (ФБК и ФЗПГ признаны в РФ иноагентами), а также так называемые штабы Алексея Навального обещали возместить участникам несогласованных акций. Мосгорсуд продолжает рассматривать иск прокуратуры Москвы о признании экстремистскими организациями ФБК, ФЗПГ и штабов Навального. Просьбу прокуратуры признать таковыми эти объединения поддержали Минюст и МВД.

- Уголовное дело возбудили из-за гибели трех человек в больнице Рязани. В администрации медучреждения заявили, что загоревшийся аппарат ИВЛ был исправным, но не адаптированным к перепадам напряжения в сети, он загорелся от проводки после короткого замыкания.