Что произошло за день: пятница, 27 августа

Крушение Су-24 под Пермью, переход Роналду и предполагаемое назначение Поклонской

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Бомбардировщик Су-24 разбился под Пермью. Оба пилота катапультировались. Они найдены и находятся в медучреждении, их жизням ничего не угрожает. Самолет упал при перелете на предприятие для проведения планового ремонта.

- Наталья Поклонская может стать послом в Кабо-Верде. Комитет Госдумы по международным делам обсудит это назначение депутата в ближайшее время.

- Оператору "Северного потока 2", возможно, придется продать газопровод, пишет Frankfurter Allgemeine Zeitung. СМИ указывает, что 100-процентная "дочка" "Газпрома" Nord Stream 2 AG может продать объект, чтобы привести его в соответствие с нормами газовой директивы ЕС.

- Число жертв терактов у аэропорта Кабула достигло 170. Большинство из них - граждане Афганистана, из 13 американцев, погибших при взрывах, десять были морскими пехотинцами. Также среди погибших двое британцев.

- Суточная COVID-смертность в РФ вновь упала ниже отметки в 800 человек. В стране за сутки зарегистрировано еще 19 509 случаев заражения коронавирусом, на Москву приходится 1 509 новых заболевших.

- Сильвио Берлускони госпитализирован. Бывший премьер Италии проходит обследование, чтобы определить, как он восстановился после перенесенного ранее коронавируса.

- Криштиану Роналду возвращается в "Манчестер Юнайтед". Португальскому футболисту осталось согласовать личный контракт с клубом, а также пройти медосмотр. Он играл за МЮ с 2003 по 2009 годы, а последние три сезона выступал за "Ювентус".