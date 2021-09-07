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30 лет назад: хроника последних дней СССР

Что произошло за день: вторник, 7 сентября

Отдых Путина и Шойгу, убийство двух девочек в Кузбассе и крупнейший в России центр обработки данных

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Две пропавшие в Кузбассе девочки обнаружены убитыми. По подозрению в убийстве школьниц задержан мужчина, ранее отсидевший 10 лет за изнасилование несовершеннолетнего. Возбуждено уголовное дело о халатности органов профилактики, осуществляющих надзор за отсидевшим насильником. В Кремле заявили, что не ведется работы по ужесточению наказания для педофилов.

- "Талибан" (запрещен в РФ) объявил состав правительства Афганистана. Главой кабинета назначен Мухаммад Хасан Ахунд. В правительство вошли только пуштуны. Также талибы назначили своего губернатора провинции Панджшер.

- Комиссия кабмина поддержала отмену обязательного техосмотра в России. Для физлиц техосмотр станет полностью добровольным. Диагностическая карта понадобится в случае смены владельца, когда автомобиль или мотоцикл старше четырех лет.

- Обвиняемый в разглашении тайны следствия адвокат Иван Павлов уехал из РФ. Он находится в Грузии, но намерен вернуться в будущем.

- Владимир Путин провел два дня на отдыхе в Сибири. После визита на Дальний Восток президент вместе с Сергеем Шойгу отправился в тайгу.

- "Аэрофлот" отстранил нескольких пилотов за отказ прививаться от COVID-19. Перевозчик подтвердил, что шесть пилотов отстранены и отправлены в отпуск без сохранения содержания.

- "Сбер" начал строить крупнейший в России центр обработки данных. Проект будет реализован на территории особой экономической зоны в Балаково Саратовской области.

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