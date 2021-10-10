Что произошло за день: воскресенье, 10 октября

Крушение самолета в Татарстане, ДТП с участием Собчак и приезд Виктории Нуланд

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Самолет L-410 с парашютистами потерпел крушение в Татарстане. На борту находились 22 человека, 16 из них погибли. Возбуждено уголовное дело. Самолет эксплуатировался местным ДОСААФ, полеты L-410 в аэроклубах приостановлены. Глава Татарстана заявил, что пилоты еще в воздухе сообщили об отказе одного из двигателей. По словам дочери одного из летчиков, отец рассказывал, что у самолета ранее неоднократно отказывали двигатели.

- Ксения Собчак попала в ДТП в Сочи. Машина, в которой ехала телеведущая, вечером 9 октября столкнулась с автомобилем Volkswagen. В нем находились три человека: один из них погиб на месте, второй скончался в больнице, а третий находится в тяжелом состоянии. Собчак заявила, что получила травмы, и заверила, что не подгоняла водителя.

- Число жертв отравления алкоголем в Оренбуржье выросло до 34. Сейчас госпитализированы 24 человека, семеро из них в тяжелом состоянии. По делу задержаны десять человек, семеро арестованы.

- США сняли санкции с нескольких россиян, чтобы Виктория Нуланд смогла приехать в РФ. Как подтвердили в МИД РФ, замгоссекретаря действительно была в санкционных списках, что предполагает запрет на въезд в Россию.

- Президент Чехии Милош Земан попал в больницу. Изначально утверждалось, что госпитализация плановая. Однако позже врач Земана сообщил, что президент находится в отделении интенсивной терапии.