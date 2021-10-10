Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Что произошло за день: воскресенье, 10 октября

Крушение самолета в Татарстане, ДТП с участием Собчак и приезд Виктории Нуланд

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Самолет L-410 с парашютистами потерпел крушение в Татарстане. На борту находились 22 человека, 16 из них погибли. Возбуждено уголовное дело. Самолет эксплуатировался местным ДОСААФ, полеты L-410 в аэроклубах приостановлены. Глава Татарстана заявил, что пилоты еще в воздухе сообщили об отказе одного из двигателей. По словам дочери одного из летчиков, отец рассказывал, что у самолета ранее неоднократно отказывали двигатели.

- Ксения Собчак попала в ДТП в Сочи. Машина, в которой ехала телеведущая, вечером 9 октября столкнулась с автомобилем Volkswagen. В нем находились три человека: один из них погиб на месте, второй скончался в больнице, а третий находится в тяжелом состоянии. Собчак заявила, что получила травмы, и заверила, что не подгоняла водителя.

- Число жертв отравления алкоголем в Оренбуржье выросло до 34. Сейчас госпитализированы 24 человека, семеро из них в тяжелом состоянии. По делу задержаны десять человек, семеро арестованы.

- США сняли санкции с нескольких россиян, чтобы Виктория Нуланд смогла приехать в РФ. Как подтвердили в МИД РФ, замгоссекретаря действительно была в санкционных списках, что предполагает запрет на въезд в Россию.

- Президент Чехии Милош Земан попал в больницу. Изначально утверждалось, что госпитализация плановая. Однако позже врач Земана сообщил, что президент находится в отделении интенсивной терапии.

Новости

США сняли санкции с нескольких россиян, чтобы Нуланд смогла приехать в РФ

США сняли санкции с нескольких россиян, чтобы Нуланд смогла приехать в РФ

Число жертв отравления алкоголем в Оренбуржье выросло до 34

Задержан гражданин Грузии, сбежавший от конвоя во Внуково

Арестована седьмая фигурантка дела об отравлении алкоголем в Оренбуржье

Дочь погибшего в крушении L-410 в Татарстане пилота заявила о жалобах отца на технику

Дочь погибшего в крушении L-410 в Татарстане пилота заявила о жалобах отца на технику

Источник сообщил о ДТП с погибшими с участием машины Ксении Собчак

Источник сообщил о ДТП с погибшими с участием машины Ксении Собчак

Арестован шестой фигурант дела о массовом отравлении суррогатом в Оренбуржье

Глава Татарстана сообщил о докладе пилотов L-410 перед падением об отказе двигателя

В крушении самолета в Татарстане погибли 16 человек из 22 находившихся на борту

Число жертв отравления суррогатным алкоголем в Оренбуржье выросло до 32

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });