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Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Что произошло за день: среда, 27 октября

"Газпром" займется закачкой газа для Европы, в России новый детский омбудсмен и новый антирекорд COVID-смертности

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- В РФ от коронавируса за сутки скончались рекордные 1 123 человека. Выявлено еще 36 582 случая коронавируса. На Москву пришлось 5 789 эпизодов, в столице заболеваемость снижается второй день подряд.

- Специализированные алкомаркеты будут закрыты в Москве во время нерабочих дней. С 28 октября по 7 ноября смогут работать только торговые точки, в которых не менее 30% продукции составляют продукты питания или товары первой необходимости.

- "Газпром" займется закачкой газа в ПХГ Европы после 8 ноября. Алексей Миллер сообщил, что до этой даты госкорпорация будет заниматься созданием целевого уровня запасов газа в ПХГ России. На этих заявлениях биржевые цены на газ в Европе пошли вниз.

- В ДНР пока не получили подтверждение данных о турецких беспилотниках, заявляет МИД самопровозглашенной республики. Между тем источник в силовых структурах ДНР сообщил, что при ударе дронов никто не пострадал, разрушений нет.

- Польшу обязали выплачивать по 1 млн евро в сутки за неисполнение законов ЕС. Штраф назначен за то, что Конституционный суд Польши счел ряд законов ЕС противоречащими основному закону страны.

- Сенатор Мария Львова-Белова назначена детским омбудсменом РФ. На этом посту многодетная мать сменила Анну Кузнецову, которая перешла на работу в Госдуму.

- Новым худруком МХТ им. Чехова стал Константин Хабенский. В Минкультуры также сообщили, что гендиректором МХАТа им. Горького назначен худрук Михайловского театра Владимир Кехман.

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