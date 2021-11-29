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Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Что произошло за день: понедельник, 29 ноября

Борьба с "омикроном", скандал вокруг задержания футбольных фанатов и уход из жизни режиссера Наумова

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Разработка модификации вакцины "Спутник" под "омикрон"-штамм уже началась, заявляют в Центре им. Гамалеи. При этом ученые центра убеждены, что существующие вакцины будут защищать от тяжелого течения и в случае с новым вариантом коронавируса. Иностранные медики сообщают, что новый штамм коронавируса сопровождается умеренными симптомами, может наблюдаться утомляемость и учащенное сердцебиение.

- В Кремле опровергли планы свести к минимуму использование термина QR-код. Ранее РБК со ссылкой на источники сообщал, что якобы обсуждается возможность заменить понятие на "паспорт здоровья", "зеленый паспорт", "ковипасс", "санитарный паспорт" и т.д.

- Лукашенко заявил, что Минск не останется в стороне в случае начала войны в Донбассе. По словам белорусского лидера, ясно, на чьей стороне будет его страна в случае развязывания Западом войны в этом регионе. Между тем Реджеп Тайип предложил выступить посредником между Россией и Украиной на фоне роста напряженности между Москвой и Киевом.

- Медведев призвал не допустить появления в РФ этнических анклавов мигрантов. Заместитель председателя Совбеза РФ напомнил, что по статистике за 9 месяцев количество преступлений, совершаемых иностранцами, выросло более чем на 4%.

- На задержанных после игры с "Зенитом" фанатов ЦСКА составлен 51 протокол. В том числе за использование пиротехники. В РПЛ отмечают нарушения на стадионе, но указывают, что действия полиции поставили под угрозу здоровье зрителей. ЦСКА обещает компенсации пострадавшим от задержаний фанатам, но болельщики уже обвинили клуб в предательстве и называют несостоятельной навязываемую систему Fan-ID. Произошедшее накануне на стадионе будет предметом разбирательства с участием РФС, ЦСКА и МВД.

- Кинорежиссер Владимир Наумов скончался на 94-м году жизни. Вместе с Александром Аловым они сняли 11 фильмов, включая "Бег" и "Тегеран 43".

- Джек Дорси ушел с поста гендиректора Twitter. Вместо него эту должность займет Параг Арагвал.

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